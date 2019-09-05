反复出现的让人更喜欢

喜欢网购的人也许有过这样的体验，如果一样看上去不错的东西一次又一次地在网页上出现，自己就会越来越喜欢这个商品，购买的可能性也越来越大。谈恋爱也一样，在校园中、办公室里，那些接触多，比较熟悉的人，更容易让人暗生情愫。这些“越看越喜欢”的例子，都符合一个常见的心理学现象——曝光效应。

曝光效应，又称多看效应，指我们会偏好自己熟悉的事物。这一心理规律是从人类进化中遗留下来的。人类祖先生活在危机四伏、朝不保夕的丛林里，必须对一切陌生的事物保持警惕，而多次出现的事物说明危害性低，更容易被人们接纳。

有学者做过一个有趣的研究来说明曝光效应。在一个学期开始时，研究者让几位女大学生在课堂上分别出现15次、10次或5次。这些女生从来不和教室里的其他人交谈，只是坐在那里，但她们出现的频次不同。到了学期末，研究者让上课的学生看这些女生的照片，并询问他们哪个女生更有吸引力。结果发现，越熟悉的女生，即出现次数越多的女生，对学生越有吸引力。

那是不是为了获得别人的喜爱，就应该不断地出现在他人面前？答案是否定的。曝光效应在以下三种情况中会“失效”：1.一开始就让人感到厌恶的事物，无法产生曝光效应，讨厌的人重复出现，只会让人更讨厌；2.如果两个人之间已经有一些冲突，或是性格上本来就不合，越常见面反而会扩大矛盾冲突；3.曝光要适度，过多的出现会引起厌烦，有研究发现，曝光的次数在10~20次之间一般能达到最大的喜欢程度，再多就会减低。

曝光效应很奇妙，两个陌生人即使没有任何互动，也可能因多看了对方几眼而对彼此有更多好感。这似乎告诉我们，刷存在感还是比较有用的。不过刷存在感也有失败的时候，人们的好恶往往在第一眼那瞬间即有定论，若是不合亦无谓强求。▲