受访专家：南方医科大学第三附属医院内分泌代谢科副主任 李晨钟

糖尿病患者时常伴有四肢关节疼痛、腰酸背痛等情况 ,而糖友往往难以究其原因，只以为自己是体质下降所致，但其中的原因却并不单一。

神经血管病变是糖尿病最常见的慢性并发症之一，可引起下肢麻木、刺痛等痛性神经病变。下肢血管病变导致下肢动脉硬化、狭窄、闭塞，引起小腿及足部发凉、无力，行走或运动时出现疼痛或疼痛加重。早期，糖友仅在走路时腿部酸软无力，休息几分钟后症状消失；随着疾病的发展，走路或锻炼一阵后会出现小腿肚子、足部疼痛，常被迫停止，休息后缓解，可继续行走或锻炼。随着病情的进一步发展，患者在安静休息时也会出现持续性或间歇性加重的腿痛，尤其是夜间。

糖尿病合并骨质疏松症。糖尿病可加速骨质流失，尤其是绝经后的女糖友更容易合并骨质疏松症。骨质疏松常导致肩部不适、酸痛，关节活动受限；颈部僵直疼痛，上肢发麻；腰背痛，疼痛沿脊柱向两侧扩展，仰卧时减轻，久站、久坐时加剧。

代谢性疾病紊乱。糖尿病常合并肥胖、痛风等问题，糖友合并肥胖一方面会加重关节负担，致使下肢关节磨损和老化加重，诱发骨性关节炎，引起关节痛；另一方面糖耐量异常、脂质异常也可能导致关节痛。痛风是高尿酸血症急性加重时的临床表现，是一种代谢性疾病，很多2型糖尿病人在血尿酸控制不好时容易同时患有痛风。患者会在夜间表现为呈撕裂样、刀割样的关节剧痛；关节及周围组织红、肿、热、痛，关节活动受限。最常见的疼痛部位是足部拇趾第一个关节。

针对以上情况，若疼痛难忍可暂时用非甾体抗炎药止痛，骨质疏松患者需要寻求正规的抗骨质疏松治疗；尿酸高的患者需要在止痛的同时降尿酸，注意饮食习惯；减肥对于糖尿病和关节痛都有帮助。对中老年而言，关节逐渐退化是必然，糖友更应注重关节保养。▲