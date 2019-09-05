受访专家：南京市名中医、南京市中西医结合医院主任中医师 颜延凤

失眠作为最常见的一种睡眠障碍性疾病，给很多人的生活带来了困扰。中医将失眠称为“不寐”“不得眠”，认为睡眠受气血、五脏的影响，人体气血调和、五脏通利，睡眠就会正常。对于睡不着或早醒后难以入睡的人群，给大家推荐两个方法——搓脚、揉手，或许能帮您拥有好睡眠。

从中医角度讲，早醒一般是心肺火旺导致的。特别是经常在凌晨三点左右醒来的人，多数为心肺火旺。心火分虚实两种：虚火表现为心烦不宁、寐少梦多、手足心热、盗汗、口干舌燥或舌疮频发等；实火表现为心悸阵作、烦热、躁动不安、寐多噩梦、面红目赤、口干苦、喜凉饮、小便短赤灼热、舌尖红绛、苔黄等，这两种心火都可能导致早醒，通过手部的穴位按摩有缓解症状与辅助治疗的作用。中医认为，心为君火，心包为相火。心包相火清降，则心火自消。劳宫穴为“十三鬼穴”之一，古代认为精神疾患乃由鬼神作祟所致，治疗神志病的穴位均冠“鬼”字为首，故劳宫又名“鬼窟”。心包有保护心脏，代心受邪，替心行令之意，故劳宫穴可治疗因心火炽盛、扰及心神、痰火上扰、蒙蔽心包引起的早醒等问题。具体方法是：握拳屈指时中指指尖处即为劳宫穴。按摩者的右手拇指指腹点按于左手劳宫穴上，按而揉之，使穴位产生局部酸胀痛感，并活动左手手指，以加强指压的感觉，再用指腹轻揉局部放松。左右交替，反复操作，每次约10分钟，每日1~2次。

还有的人容易失眠，伴有心烦、心悸不安、眩晕、耳鸣、健忘、五心烦热、咽干口燥、腰膝酸软、舌红，脉细数等症状，这种现象主要是因为“心肾不交”。建议这类人群睡觉前可以先泡热水脚，然后睡前把手心搓热，之后用热的手心搓脚心。此方法有助心肾相交，使浮越在上的心火因肾水而下降，中医称之为“引火归元”，只要每天临睡前搓5~10分钟左右，坚持就能见效。此外，每日临睡前，以拇指按摩足心，顺时针方向按摩100次，有强腰固肾的作用。足心有一个养生保健要穴——涌泉穴。中医认为，涌泉穴直通肾经，脚心的涌泉穴是浊气下降的地方，经常按摩涌泉穴，可益精补肾、强身健康、舒肝明目、促进睡眠、预防早衰。▲