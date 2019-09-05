麦饭石锅最好用电磁炉

近几年在炊具市场上，石质材料的锅具受到热捧, 尤其是有着“中华健康宝石”之称的麦饭石锅具更是成为上佳之选。这些锅具黑色平滑的底面上散落着点点白色的石花，看着像久违的星空一样,再加上原始社会人们使用的餐具就是石器，给人以自然、质朴的印象。但是，麦饭石到底是什么样的材料，很多人并不知道。

其实，麦饭石是一种复合矿物，含有多种对人体有益的微量元素，具有良好的吸附重金属离子和溶解矿物质功能，因斑点像大麦饭而得名，也是我国应用历史悠久的一类传统天然矿物药石。最早见于公元300年左右成书的《肘后备急方》中，历代医家均有一定的记载，主要用于外敷治疗痈疽。在近代也受到日、韩、美等国家的重视，经过一系列的科学研究与开发，证明其无毒无害，具有一定保健功能。麦饭石的主要功能与其吸附、溶出两个特性有关。在物理结构上，麦饭石属于多孔性海绵状结构，这极大地增加了麦饭石与外界接触的表面积，并能够产生较强的静电引力，可以吸附有害的重金属离子，净化水体，提高活性氧浓度。在化学组成方面，其含有铁(Fe)、锌（Zn）、硒（Se）等可溶出的有益微量元素，以及钠、钾、钙等矿物质，有益健康。

现在市面上出现了很多表面有麦饭石粉涂层的不粘锅具，打着麦饭石的旗号吸引消费者，但其功效可能并不理想。因为麦饭石要发挥健康功效，需要大面积接触水或食材，但一般情况下，不粘锅的接触层是一层致密的聚四氟乙烯，不透水，不透油，所以即使有麦饭石涂层可能也接触不到食材，其中的微量元素更难穿过防粘涂层进入食物，更别说吸附重金属等其他功能了。

大多纯麦饭石产品质地较脆，一般不能见明火，遇到高温就容易裂开。所以，如果使用纯麦饭石锅烹饪，可以用电磁炉加热，或炖煮一些食物，这样既可以更好地享受麦饭石带来的健康效应，又能够减少摄入高油高盐和高温加热的菜品，还可以减少做饭者的油烟伤害，对健康好处多多。▲