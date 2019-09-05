素食或致胆碱摄入不足

据英国《独立报》网站近日报道，英国一名营养学家称，植物性饮食和素食主义日益流行，可能会减少胆碱的摄入。胆碱是一种对大脑健康至关重要的营养素，主要存在于动物性食品中。

关注营养和生物医学的“营养观察”网站的爱玛·德比希尔博士在权威医学杂志《英国医学杂志》刊登了一篇题为《我们是否忽视了英国潜在的胆碱危机？》的文章。该文章称，放弃富含动物产品的饮食可能对胆碱摄入量产生“意想不到的后果”。

德比希尔撰文称：“鉴于胆碱重要的生理作用及其一些得到认证的健康功效，胆碱在英国被忽视了如此之久令人生疑，胆碱目前被排除在英国的食品成分数据、主要膳食调查和膳食指南之外。”

她表示，胆碱对于大脑健康至关重要，尤其是在胎儿发育期间，而且，它还会影响肝功能。但肝脏产生的胆碱不足以满足人体需求，因此，必须从饮食和补充剂中获得。来自食物的胆碱主要可以从牛肉、鸡蛋、乳制品、鱼和鸡肉中获得。从坚果、豆类和十字花科蔬菜（如西兰花）中也能获得少量胆碱。此外，应该考虑引入补充剂，特别是在怀孕期间，因为这一时期胆碱摄入量对婴儿发育至关重要。

她还说：“越来越多的证据表明了胆碱的重要性，鉴于植物性饮食以及素食主义趋势加速发展，可能会对胆碱的摄入水平产生进一步影响，因此，这个问题眼下比以往任何时候都更加重要。”（记者刘霞）