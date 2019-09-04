金龙鱼1:1:1舞出好比例，人民广场舞大赛为爱相聚舞动合肥

8月27日，由人民网·人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛合肥站决赛在瑶海万达广场举行。

新时代舞蹈队——腰鼓舞

坝上街快乐舞蹈队——民族舞

包河区武动年华舞蹈队——扇子舞

瑞雪曳舞团——鬼步舞

经过四天的激烈角逐，100多支舞队中有20支舞队脱颖而出，进入决赛赛道。决赛设自选舞蹈和定制舞蹈，每支队伍需要完成两部分内容进行比拼，最终决选出第一名获奖者参加北京鸟巢总决赛。

腰鼓舞、民族舞、扇子舞、鬼步舞......决赛一开始，现场气氛瞬间被点燃，20支舞队优美的舞姿、自信的笑容、昂扬的精神尽显合肥人健康积极的生活态度。

赛场外排练的阿姨们

炎炎夏日，无论烈日灼阳还是大雨滂沱都挡不住参赛者们如火的热情。决赛之前，赛场外围随处可见认真排练的阿姨们，而赛场之上，参赛舞队们气势昂扬，各显魅力，频频引起现场观众欢呼鼓掌。

舞蹈的力量源自于内心，当舞曲响起，精湛的舞姿、灵动的眼神、飘逸的裙摆，都尽情释放着舞者的魅力，观众被这种美打动和被征服。

冠军舞队鸿雁舞蹈队规定舞现场

鸿雁舞蹈队自选舞——《吉祥》

冠军颁奖现场

鸿雁舞蹈队从初赛开始表现就十分突出，这支由16位成员组成的舞队，凭借熟练完美的规定曲目以及具有民族风格的自选曲目《吉祥》得到了观众和评委的一致好评，并获得了冠军取得前往北京鸟巢的晋级卡。

雅蓉舞蹈队——《爱我中华》

雅蓉舞蹈队颁奖现场

雅蓉舞蹈队的《爱我中华》通过舞蹈尽情表达对祖国的热爱，引起现场观众强烈的共鸣，获得了第二名。

新时代舞蹈队——《鼓舞飞扬》

新时代舞蹈队颁奖现场

第三名新时代舞蹈队的《鼓舞飞扬》以一支大气磅礴的腰鼓舞成功点燃现场氛围，鼓点振奋，鼓动人心。

“我陪爸妈跳支舞”环节

大学生舞队表演现场

合肥站“我陪爸妈跳支舞”的特别环节，来自当地大学的五位女生现场表演了三段舞蹈，助力爸妈们舞出健康自信人生。动感潮流的舞曲，活力四射的舞蹈，瞬间点燃现场的热情，引起现场阵阵掌声。她们表示，舞蹈不仅是年轻人的专利，爸妈也能通过舞蹈找到快乐的生活方式，年轻人陪伴爸妈跳广场舞已经成为一种时尚，她们也很支持老爸老妈去跳广场舞。

场外围观的观众们

如果说广场舞上的阿姨们为热爱而相聚，那么站她们背后的家人们则为爱而相伴左右。据记者观察，当天不少参赛队员的家人都来到了现场，并用自己的方式记录着美好的瞬间。合肥赛区总领队朱蓉女士表示，“奥运健康中国行·金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛不仅给广大广场舞爱好者提供了展示自己的舞台，而且圆了她们年轻时没有条件上舞台的梦想，这对于参赛者们和她们的家人们都具有十分重要意义的，未来希望有更多类似平台出现，来帮助她们圆梦舞台。

益海嘉里食品营销有限公司安徽分公司项目主任何磊为选手们颁奖

比赛结束之后，益海嘉里食品营销有限公司安徽分公司项目主任何磊致辞表示，益海嘉里食品营销有限公司作为国内粮油行业标杆企业、中国小包装食用油行业的开创者，金龙鱼积极倡导国人吃得安全、吃得营养的科学消费理念，严把产品质量关，不断研发满足市场需求，为消费者提供多元化的选择，打造安全健康的餐桌食品。

金龙鱼现场为大家烹饪美食

观众们排队等候美味

现场游戏区

健康离不开科学的运动和均衡的膳食营养，而食用油的选择更是重中之重。一直以来，金龙鱼将打造餐桌上的健康营养视为己任。2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，用奥运的品质为健康中国加油！金龙鱼长期专注于粮油领域，不断研发出高品质产品，供应、满足千家万户的营养需求。如今，肩负“三奥”品牌重任，金龙鱼将充分发挥品牌，产品，渠道等市场优势，更好地服务健康中国的建设。

据悉，“奥运健康中国行·金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例”2019全国人民广场舞大赛将继续在2个月内完成广州、南昌、宜昌等城市的赛事，最终的全国总决赛将在北京鸟巢举办。

同时小编还为大家准备了，人民广场舞大赛专用小程序，想要报名参赛和了解更多内容的童鞋，赶紧扫码添加小程序，与金龙鱼一起舞出健康好比例吧！（高瑞瑞）