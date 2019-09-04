“爱你爱我艾检测”网络众筹活动启动

日前，由中华预防医学会、中国人口福利基金会共同发起的“爱你爱我艾检测”网络众筹活动正式启动，希望通过互联网公益平台募集资金，支持更多的社会组织志愿者帮助青年一代知艾防艾，为动员青年人主动检测提供服务。

我国艾滋病疫情总体低流行，但防治形势依然严峻。截至2018年底，我国估计存活HIV（艾滋病病毒）感染者约125万。估计全国新发感染者每年8万例左右，性传播约占95%。HIV检测是知晓艾滋病感染状况唯一途径。HIV一旦进入体内，即开始病毒复制，不断损害免疫功能，且急性感染期传染性较强。及早检测发现并进行抗病毒治疗，既可以保护感染者个体，又可以预防HIV传播。有数据显示，我国1/3感染者发现时已经发病，3/4感染者的发现非主动检测。WHO提出艾滋病防治3个90%目标（90%感染者通过检测知道自己感染状况，90%已诊断感染者接受抗病毒治疗，90%接受抗病毒治疗感染者病毒得到抑制），首个即是检测。据估计，我国约有20万～40万感染者未被发现。青年是主要受害者之一，近年我国每年报告发现青年学生病例一般在3000例上下。

防控更为复杂、隐蔽以性传播为流行特征的艾滋病，急需有更多社会组织发挥特殊优势参与攻坚。2015年经国务院批准，国家卫健委、财政部、民政部共同建立社会组织参与艾滋病防治基金，由中华预防医学会负责管理运作，充分发挥社区志愿者优势进行艾滋病防治宣传教育、动员检测等工作。2016-2018年，该基金即支持了31个省份千家社会组织万名志愿者，共动员百万余人接受HIV抗体检测，新发现HIV阳性近3万人。

青年好奇心强，性观念的开放与性健康教育缺失及艾滋病防范意识薄弱反差巨大。该基金项目大量案例表明，很多青年发生无保护高危性行为后，却不知主动检测，或因恐艾放弃检测,坐失最佳治疗与控制病毒传播时机。为此，该基金特别设立 “爱你爱我艾检测”项目，加大对青年一代防艾宣传教育与服务投入，以此倡议动员全社会参与，爱心支持更多社会志愿者走入社区，让青年一代知艾防艾，帮助有高危行为的青年及早检测，避免更大伤害，营造青年一代健康成长环境。

“爱你爱我艾检测”项目主要服务对象，为18-30岁青年。具体服务通过社会组织志愿者提供。计划在2020年，通过社会组织参与艾滋病防治基金支持的31个省份700多家社会组织的近千名志愿者展开工作。项目目的是，充分发挥社区志愿者易于接触目标人群、工作方式及时间灵活优势，找到那些尚不知晓自己感染状况者，动员其接受检测；为那些已有危险性行为、迷茫需要帮助者，提供灵活性较高的咨询及转介服务。

主要服务内容包括：第一，加强青年自我防护及主动检测意识服务，通过社会组织志愿者宣传艾滋病危害及防治知识、政策、检测相关信息（如检测方式、地点等），强化青年自我防护意识，避免不安全性行为，发生危险性行为后主动寻求检测。第二，提供HIV抗体检测咨询及转介服务。通过社会组织志愿者为服务对象提供HIV抗体检测咨询、医疗卫生机构检测转介、及心理辅助等检测后服务。第三，为核心志愿者提供检测咨询技能及检测知识培训，包括检测咨询流程、咨询内容及技巧、服务对象心理状况判读、心理辅助等内容，提高志愿者服务质量。

该项目由中华预防医学会社会组织参与艾滋病防治基金管理办公室精心策划并组织实施。项目执行过程中，该基金办将及时追踪项目执行情况，了解接受服务人数、服务内容、服务对象主要问题及需求，及时调整项目计划，并组织为志愿者提供检测咨询、心理支持等相关培训，确保此项工作顺利而高质量开展。

该项目标志图案，一颗枝叶繁茂的大树，树枝和树叶由举着红丝带的众人构成。一只温暖的大手支撑起柔弱的树枝和树叶，使得整个大树强壮并完整。这只大手寓意社会爱心人士。远处背景的山河和大小不等的树木，寓意抗“艾”需要全社会行动起来。