想要杀死癌细胞 先毁其“保护墙”

英国伯明翰大学日前发布研究称找到一种新方法，能破坏肿瘤细胞周围的“保护墙”，从而有效杀死癌细胞。

该校学者领衔的研究团队从200名新确诊癌症患者身上获取了髓源性抑制细胞（MDSCs）的样本，这类细胞能够发出大量化学信号把肿瘤细胞屏蔽起来，导致免疫系统和免疫疗法无法发挥作用，并阻止能杀死肿瘤细胞的T细胞被激活。

据这份已刊登在《E生物医学》上的报告揭示，研究团队发现在很多类型的癌症中，一种名为CD33的蛋白质都存在于MDSCs的表面，而一种已用于治疗急性髓细胞白血病的抗体药物能够针对CD33发挥作用，最终杀灭MDSCs并恢复T细胞攻击肿瘤细胞的能力。报告作者之一、伯明翰大学的弗朗西斯·穆赛博士说，现有的免疫疗法常常无法有效杀死肿瘤细胞，原因在于很多时候免疫系统无法接触到它们。下一步，研究团队计划通过临床试验来验证这种方法的有效性和安全性。