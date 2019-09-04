8城市10县城烟草销售点调查结果出炉 未成年人受烟草广告影响大

人民网北京9月4日电 3日，中国控烟协会在京举行对8城市10县城烟草销售点调查结果发布会。调查结果显示，与2016年调查相比，城市烟草销售点的烟草广告明显增加，广州、上海尤为明显。

中国控烟协会研究员许桂华在报告中指出，新修订的《广告法》在2015年9月1日生效，2016年5月，协会曾组织对11个省的11个城市的烟草广告进行调查。调查发现，室外和公共场所烟草广告明显减少，而烟草销售点是烟草广告的重灾区。2019年1-5月协会再次选择对8个省的8个城市641个烟草销售点、10个县/镇中的 741个烟草销售点专门进行调查，结果显示，63.7%的烟草销售点发现烟草广告，城市烟草销售点的烟草广告高于县/镇；在不同类型的烟草销售点中，城市、县/镇的烟草专卖店的烟草广告均居首位，明显高于超市和便利店。

与2016年调查结果相比：城市烟草销售点的烟草广告明显增加，广州、上海尤为明显，烟草广告最多的地方均为烟草专卖店。

烟草销售点促销行为也明显增加，两次调查专卖店均居首位，其次是在超市和便利店。

调查还发现有41.5%的销售点摆设有禁止向未成年人售烟标识，较2016年的30%增加了11.5个百分点。未摆设禁售标识最多的场所均是便利店。

两次调查均发现有未成年人进店买烟。2019年发现有3.9%的销售点有未成年人买烟，较2016年增加了0.8个百分点。两次调查未成年人进店购烟最多的地方均为便利店。

中国控烟协会副会长、教育部体卫艺司原巡视员廖文科表示，此次调查说明有相当多的烟草销售店无视国家禁止烟草广告的法律，仍在以各种方式发布烟草广告，也反映了一些地方在禁止烟草广告执法上的不作为。

他认为，阻止青少年吸烟，是实现《健康中国2030规划纲要》控烟目标的治本之策。而烟草广告会成为青少年尝试吸烟的重要诱因。呼吁监管部门加强监管，坚决取缔违法烟草广告，对违法商家必须依法严处，也希望所有烟草销售商要进一步增强社会责任感，严格遵守国家法律，自觉不做烟草广告，不向未成年人售烟。

中国控制吸烟协会副会长、农工党中央医卫委副主任支修益表示，按照世界卫生组织的MPOWER控烟策略，各国应该全面禁止烟草公司的烟草广告和促销行为，包括电子烟。

他强调，吸烟相关疾病的发生与预后同烟民的吸烟指数密切相关，吸烟指数即每天吸烟的支数乘以吸烟的年数（烟龄）。以肺癌为例，如果烟民每天吸烟超过20支，连续吸烟超过20年，吸烟指数超过400时，就会成为肺癌高危人群。吸烟指数越高，患肺癌的几率和风险就越大。

北京市疾病预防控制中心儿少所所长郭欣指出，烟草广告是影响青少年开始尝试吸烟的一个重要的危险因素，北京市2005—2015年十年间对北京市儿童青少年烟草流行状况进行了6次调查显示，因好奇和模仿而开始吸烟的青少年约占50%，而烟草广告是引起青少年对吸烟行为好奇的重要因素。在尝试吸烟的学生中有63.51%的学生报告在电视、广告牌、零售店中看到烟草广告。调查结果也证实了受烟草广告的影响，青少年尝试吸烟行为呈现出低龄化趋势。呼吁有关部门加强对烟草广告的监管，杜绝一切形式的烟草广告和变相促销行为，让青少年远离烟草。

附8城市10县镇烟草专卖点烟草广告调查报告

本次调查内容主要有：烟草销售点是否有烟草广告；是否摆设有禁止向未成年人销售烟草制品的标识（以下简称：禁售标识）；是否销售电子烟；是否存在烟草促销行为等方面的内容进行了调查。本次调查选择8个城市641个烟草销售点，10县/镇741个的烟草销售点。县/镇烟草销售点调查尚属首次，调查结果与 2016 年对11个城市的调查结果进行比较，调查结果如下：

一、2019年对8个城市，10个县/镇的调查结果

（一）所调查的城市和县/镇均发现烟草销售点有烟草广告；有高达63.7%的烟草销售点发现烟草广告，仅有36.3%的销售点未发现广告，城市烟草销售点的烟草广告高于县/镇；在不同类型的烟草销售点中，城市、县/镇的烟草专卖店的烟草广告均居首位，明显高于超市和便利店。

在8城市中，有64.9%的销售点发现有烟草广告。发现最多的是广州和郑州，所调查的销售点100%发现烟草广告；其次是成都为97.5%，合肥为96.3%，最少的是莱芜3.3%和深圳3.4%。

在10县/镇的调查中，发现有56.0%的烟草销售点有烟草广告，最多的是广西阳朔、四川青城山和云南石林，均为100%；最少的是吉林玉潭为10% 。

（二）在城市和县/镇的调查中，发现有高达57.6%的烟草销售点未设置禁止向未成年人售烟的标识（以下简称禁售标识），城市高于县/镇6.5个百分点。未设禁售标识最多的是便利店为63.9%，其中城市的便利店和专卖店高于县镇，超市是县镇高于城市。

在8城市中，有58.5%的销售点未摆设禁售标识，最少的是温州8.8%，最多的是郑州为91.2%；

在10县/镇中，有52%的销售点未摆设禁售标识，最少的是浙江省嘉善为0，最多的是广西省阳朔和云南省石林，为100%未摆设禁售标识。

（三）有高达30.2%的销售点有促销行为，专卖店、超市和便利店均发现有促销行为，有46.4%的烟草专卖店、27.3%的便利店、26.3%的超市有促销行为；烟草专卖店促销行为明显高于便利店、超市。

在8城市中有25%的销售点有促销行为。最多的是浙江省温州市，为71.8%；最少的是深圳市，为0；

在10县/镇中有64%的销售点有促销行为 ，最多的是河南省长垣县达100％，县镇明显高于城市。

（4） 在8城市调查中发现有3.9%的烟草销售点有青少年进店买烟；有2.7%的销售点设在距中小学校50米内。

（五）在10县/镇调查中发现有23%的销售点在售卖电子烟。

二、2019年与2016年对城市烟草销售点调查结果比较

（一）2019年较2016年城市烟草销售点的烟草广告呈明显增加；2019年有64.9%的销售点发现有烟草广告，较2016年的45.7%增加了19.2个百分点，广州、上海尤为明显；2019年在广州所调查的烟草销售点中有100%的销售点发现了烟草广告，较2016年的28.8%增加了71.2个百分点；2019年上海为51.1%，较2016年的23.5%增加了27.6个百分点；两次调查比较显示，烟草广告最多的地方均为烟草专卖店； 2019年超市发现有烟草广告为62.6%,较2016年的35%增加了27.6个百分点；2019年便利店发现有烟草广告为62.5%，较2016年的37.3%增加了25.2个百分点。

（二）2019年较2016年城市烟草销售点促销行为明显增加，两次调查专卖店均居首位，其次是在超市和便利店。而城市之间的烟草促销情况比较，深圳做的最好，上海有所减少，广州增加明显。

2019年的调查有25%的销售点有促销行为，较2016年的4%增加了21个百分点。2019年有45.2%的专卖店有促销行为，较2016年的6.8%增加了38.4个百分点；其次是超市，2019年有20.1%的超市有促销行为，较2016年的2.9%增加了17.2个百分点；便利店在2019年有20.7%有促销行为，较2016年的3.2%增加了17.5个百分点；城市间有明显差异，深圳做的最好，2019年为0，较2016年的1.8%，减少了1.8个百分点；其次是上海，由2019年的6.8%较2016年的18.6%，减少了11.8个百分点；广州的促销行为明显增加，2019年广州有51.3%的销售点有促销行为，较2016年的9.9%，增加了41.4个百分点 。

（三）摆设禁售标识有所增加

2019年调查发现有41.5%的销售点摆设有禁止向未成年人售烟标识，较2016年的30%增加了11.5个百分点。其中深圳增加了18.4个百分点，上海反而减少了8个百分点，广州减少了4个百分点。

未摆设禁售标识最多的场所均是便利店，2019年为65.4%，2016年为78.1%。

（四）两次调查均发现有未成年人进店买烟

2019年发现有3.9%的销售点有未成年人买烟，较2016年的3.1%增加了0.8个百分点。两次调查未成年人进店购烟最多的地方均为便利店，2019年为5.8%，2016年为3.2%。