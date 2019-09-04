黑眼圈怎么除？ 原来不同类型方法不同

是不是早睡早起就不会有黑眼圈？是不是用天价眼霜、勤做眼膜黑眼圈就能消除？中国人民解放军南部战区总医院激光美容科主任齐向东表示，黑眼圈形成的原因有很多，生活中很多人都被黑眼圈问题困扰。要解决黑眼圈，便先需要搞清楚自身的黑眼圈究竟属于哪种类型，找准类型才能够更为精确地改善黑眼圈问题。无论哪种方法，务必到正规整形美容医院寻求专科医生进行操作。

黑眼圈分三种类型

齐向东介绍，想要赶走黑眼圈，得先知道它是怎么来的。黑眼圈一般可以分为三种类型——

第一类：色素型

大多以棕色调为主，此类型的黑眼圈大多是由于日晒导致的色素沉积形成的。

第二类：血管型

是由于微血管内血液流动缓慢形成的黑眼圈，这种黑眼圈大多呈青紫色，其形成原因与用眼过度或熬夜有关。

第三类：结构型

结构型黑眼圈与人体面部结构组成有关，出现这种黑眼圈的原因主要是由于人体面部泪沟过深或眼窝凹陷导致的。亚洲人更多的是属于这一类型的黑眼圈。

不同类型有不同解决方法

对于黑眼圈治疗曾经成为医生棘手问题。齐向东表示，一般来说，注意日常防晒对于色素型黑眼圈的去除较为有效。由于色素型眼圈大多是由日晒导致的色素沉积形成的，故在日常生活中需做好眼部防晒。并且，可以偏向于选取维生素C或视黄醇类型的眼部护肤品进行保养。

充足睡眠对于血管型黑眼圈的改善十分重要，而用眼过度会导致眼周微血管内血液流动缓慢。当眼睛得到充分的休息，这种黑眼圈便会自行消失。除此之外，还可适当进行眼部按摩，有效加快黑眼圈消失。

对于比较严重的黑眼圈，护肤产品作用有限，更适合于医学手段来去除。齐向东举例，像结构型黑眼圈的形成与面部生理结构具有很大关系，泪沟过深或眼窝凹陷都无法通过简单按摩、涂抹产品或注意睡眠等方式进行缓解。

所以，对于结构型的黑眼圈，须选择整形美容方式进行治疗，目前主要有三种方法：一是激光；二是利用自体脂肪的细胞治疗；三是胶原蛋白填充。以上方法可以不同程度改善黑眼圈，需针对自身情况进行选择。

齐向东提醒，玻尿酸治疗黑眼圈，有可能会出现丁达尔现象，即在填充注射部位出现了淡蓝色的印记或隆起，其原因是在皮肤较薄的部位注射了较多的皮肤填充剂，且层次偏浅，在光线的照射下，原本透明的注射材料会呈现出淡蓝色的变化。胶原蛋白作为填充物来治疗黑眼圈，与玻尿酸比较之下更安全、效果更明显。