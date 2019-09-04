喝碗金马绿玉排骨汤 健脾益肾
清热解暑、祛湿解毒、滋阴生津，喝什么汤？广州中医药大学第一附属医院内科蓝森麟教授为读者推荐一款鲜甜美味的金马绿玉排骨汤。
金马绿玉排骨汤
食材：胡萝卜1根（约150克），马蹄6只，绿豆100克，玉米1根（约200克），猪排骨500克。
做法：先将猪排骨洗净，斩成小段，放进沸水中稍焯，捞出用清水冲洗干净血沫；胡萝卜削皮，洗净，滾刀切厚块；玉米去外衣及须，洗净，横切成5段；马蹄削皮，洗净，对半切开。然后，连同洗净的绿豆一齐置于砂锅内，加入清水2500毫升、白酒少许，用武火煮沸后改用文火熬1.5小时，精盐调味，即可。
功用：本汤食材中，胡萝卜（别名金笋）性味甘辛平，善于健脾和中、养肝明目、化痰止咳；玉米性味甘平，长于调中开胃、利湿；马蹄性味甘寒，功能清热生津、化痰、消积；绿豆性味甘寒，功善清热解毒、消暑、利水；搭配性味甘咸微寒，功擅益肾滋阴、益气养血、生津润燥的猪排骨。
诸物合用，汤性清凉，有良好的健脾益肾、滋阴生津、清热解暑、祛湿解毒等作用，适宜于一般人群服食。也可用于脾肾不足，水湿失运或感受暑湿热毒所致诸症的辅助治疗。（陈辉、张秋霞）
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