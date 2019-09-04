处暑已过，就连以湿热著称的广州也有了丝丝秋意。最近出现口唇干燥、咽干喉痛的老人、小孩明显增多,呼吸道疾病也有增多趋势。有经验的“师奶”煲汤时就会加点百合，百合归心、肺经，具有养阴润肺，清心安神的功效。那么如何才能买到功效更佳的百合？

广州中医药大学第一附属医院药学部主管中药师易美容介绍，百合品种多样，起源于我国的有47个种，18个变种，占世界百合属植物的一半。目前市场销售的食用百合主要有三种：兰州百合、龙牙百合、卷丹百合（宜兴百合）。

兰州百合

兰州百合表面呈微黄或乳白色，光滑并且脉纹不明显，质地坚脆易折断，气味甘淡，味微甜。相对于其他品种百合来说厚度会比较薄些。兰州百合是我国唯一可食用的甜百合，是做菜、熬粥不错的选择，但在产地也可作为药用。

龙牙百合

龙牙百合主产于湖南隆回，邵东和江西泰和、万载等地。鳞片下部肥厚，上部尖弯，形如龙爪，色如象牙，故而得名龙牙百合。其特点是肉质肥厚，味淡不苦。湖南作为百合的主产区之一，其产的百合是市场上的主流产品。龙牙百合亦可食用亦可药用。

宜兴百合&卷丹百合

宜兴百合具有“太湖之参”的美誉，是一种药食兼用的百合品种。它的学名也叫卷丹。卷丹百合一般为多头百合，片小，气微，味微苦。

不同百合用途各异

如何选择上述三种百合呢？专家指出，可根据个人的口感来选择，如果做菜当然要选择口感好些的兰州百合。如果是做甜点其实三种都可以选择。不过，如果入药膳，建议去医院或者正规的药店去购买。（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞）