经常戴耳机听音乐，会聋吗？

陌生的城市，拥挤的人潮，戴上耳机，尽情享受“一个人的孤独”。刷着微博，玩着游戏，听着音乐，煲着剧这似乎已经是现代年轻人的日常。耳机，已成为居家旅行必备良品。但是你妈妈肯定经常说：整天戴耳机，耳朵迟早要聋！经常戴耳机真的会聋吗？

近日，世界卫生组织(WHO)发布数据称，目前全球有约11亿年轻人(12-35岁之间)正面临无法逆转的听力损失风险，个人音频设备音量过大(例如用手机听音乐)是造成风险的重要原因。

A、听力为什么会损失？

想要知道听力为什么会损失，就要知道耳朵听到声音的原理。广州市第一人民医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师宋江顺介绍，简单来说就三步：

1、声波带动空气振动传入耳道，撞击鼓膜，带动中耳内的听小骨一起振动；

2、振动经过耳蜗后带动听毛细胞振动，并将该振动转化为电化学信号；

3、听神经将电化学信号传递到大脑，大脑进行理解后，让你“听到”声音。

在整个“听”声音的过程中，耳蜗内的毛细胞（不是耳朵毛！）成为了我们听到声音的重要助手，而我们所说的听力损失，也就是这群“小助手”出了问题。

如果经常听过于强烈的声音，耳蜗上的毛细胞就会受损，慢慢的你就会听不清别人在说什么。而且这个过程是不可逆的！因为，毛细胞是不可再生的。目前也没有一种药物能够让它起死回生。所以，不要把耳机音量开到过大。

B、多大的声音会让耳朵受伤？

说到耳机音量过大的问题，那小伙伴们又有疑惑了。什么算是高音量什么算是低音量？宋江顺介绍，1分贝是人类耳朵刚刚能听到的声音，15分贝以下的我们就可以认为它属于“死寂”的了，20-40分贝大约是人类耳边的喃喃细语，40-60分贝属于我们正常的交谈声音，60分贝以上就属于吵闹范围了，而地铁及公交等嘈杂环境声音通常在80分贝以上。

欧盟曾出具调查报告称，戴着耳机听音乐，耳机声音超过85分贝，时长超过30分钟，可能引起暂时性听力下降。如果每天超过89分贝音量听音乐，时长达一小时，持续5年就可能永久丧失听力。

宋江顺解释，在环境嘈杂的时候，要听清耳机里的声音，需要在环境音的基础上增加6分贝。所以，如果在地铁或者公交上听歌，很多人会不由自主调高音量盖过噪音，此时耳机里的分贝等级起码在86分贝以上。这时候你觉得刚刚好，但其实已经不行了！

C、应该怎样正确戴耳机？

1 、减少耳机使用时间，严格遵循“60-60”原则。

所谓“60-60”原则是指一种国际公认的保护听力的方法，即：使用耳机时，音量一般不要超过最大音量的60%，能调至更低最好；连续使用耳机的时间则不宜超过60分钟。成人每天戴耳机不要超过3~4小时，未成年人不超过2小时，并且每次佩戴耳机30~40分钟后，就要让耳朵得到充分休息。

2、千万别戴着耳机睡觉。

睡觉过程中姿势难以掌控，在造成噪声伤害的同时也容易压迫耳机，给脆弱的耳朵带来物理伤害。

3、不要在嘈杂的环境中听音乐。

当你发现在嘈杂环境中音量调大到60%的时候还听不清那就该摘下耳机了，再接着听只会损伤耳朵。

4、使用具有降噪功能的耳机。

尽量用耳罩式耳机；尽量在安静的环境下使用耳机；尽量用具有降噪功能的耳机，因为主动降噪耳机可以减少听音乐时的噪音影响，从另一方面帮助我们降低耳机音量。（羊城晚报记者 张华 通讯员 袁友芬）