鼻咽癌治疗“胜率”可实时评估

由中山大学肿瘤防治中心孙颖教授牵头的国际研究者团队在鼻咽癌动态预后风险分子指标方面取得重要进展，他们在世界范围内首次通过描绘出血浆EB病毒DNA在整个诱导化疗及同期放化疗过程中的动态变化特征，提出4个反应亚型，可用以实时评估患者对治疗的敏感性。该研究为医生进行治疗决策提供了重要依据，也为患者实时了解自身对抗肿瘤治疗的反应性和治疗失败风险提供了经济、无创的评估手段。相关论文近日在线发表于国际权威期刊《自然通讯》。

鼻咽癌与EB病毒感染关系密切。血浆EB病毒DNA检测是一种具有重大潜力的液体活检手段，可用于鼻咽癌的筛查、危险分层及随访，但能否应用于监测鼻咽癌患者对治疗的反应、动态评估疾病风险，此前尚无研究结论。为此，孙颖教授团队在中山大学肿瘤医院-鼻咽癌智能大数据平台上对1万多例鼻咽癌患者进行筛选，最终筛选出673例接受了诱导化疗+同期放化疗且系统检测EB病毒DNA定量的局部晚期鼻咽癌患者。

研究者描绘了患者整个治疗过程中EB病毒DNA的变化情况，并分成4个亚型。多因素生存分析结果提示，EB病毒DNA反应亚型是独立于临床分期，影响患者复发转移风险的预后因子。有意思的是，这4个反应亚型和临床观察到的抗肿瘤治疗敏感性相吻合，因此命名为早反应型、中等反应型、迟反应型和治疗抵抗型。

研究者还发现，第一程诱导化疗后EB病毒DNA下降最快，后续治疗阶段下降程度明显降低，这提示大多数鼻咽癌肿瘤克隆对治疗敏感，残余的EB病毒DNA分子指标反映了部分对治疗耐药的肿瘤克隆，进一步说明治疗中EB病毒DNA与残余肿瘤克隆负荷和治疗敏感性密切相关。

此外，研究团队还探索了不同时间点EB病毒DNA和化疗强度间的关系，并推荐了分子标志物指导下的风险适应性鼻咽癌临床试验设计推荐。（记者王潇雨 特约记者黄金娟）