别再让一些“儿童食品”忽悠消费者

国家有关部门宜尽快健全相关标准，将“儿童食品”纳入规范中；同时，对于虚假宣传行为，消费者与有关部门也该及时出手，遏制“儿童食品”标签“漫天飞”。

据新华社报道，开学季，不少家长开始采购儿童用品，从儿童书包到儿童牛奶、儿童水饺，与“儿童”相关的产品都被放入购物车中。但记者调查发现，很多家长给孩子买的冠以“儿童食品”标签的食品与普通食品并没有什么差别。一些企业宣称产品“营养价值高”“孩子更爱吃”，但这不过是其宣传炒作的噱头。

这年头，一些做企业的拿不出质量过硬的产品，倒是对忽悠消费者的本领驾轻就熟。根据记者的调查，一些儿童食品生产厂家忽悠消费者的手法主要表现在两方面：一是，炒作概念，通过精心包装的话术强调“儿童食品”与普通食品的差别；二是，为增加口感在部分儿童食品中增加添加剂，却谎称其有特别的功效。

其实，这些忽悠手法并不高明，有心的家长只要认真比照“儿童食品”与普通食品的成分表，便可发现两者并无多大不同。但是，在一些家长“给他最好的”和“不能输在起跑线”的心理下，“儿童食品”的猫腻往往被轻易忽略。

正如有消费者所说的，所谓“儿童食品”不过是一个厂家生造的概念，绝大多数购买“儿童食品”的行为都等于“交智商税”。事实上，我国任何食品领域的法律法规中，都没有“儿童食品”这个概念，相关国家标准也付之阙如。但某种意义上，这也正是“儿童食品”标签乱飞的重要原因。

以儿童酱油为例，江苏省消保委提示，目前我国没有“儿童酱油”的相关产品标准，记者查询相关国家标准也发现，现有的酱油分类标准主要依据成分和制作工艺分为酿造酱油、再制酱油等，并没有依据食用者年龄划分的酱油类型。

这就意味着，从严格的技术标准来看，“儿童酱油”并不是一个专门的酱油门类，但又因为相关标准的缺乏，厂家似乎又具有了随意定义“儿童酱油”的权限。儿童挂面、儿童牛奶、儿童肉松风行市面，也是基于同样的理由。

基于此，整治“儿童食品”市场，除了相关部门加强日常监管外，尽快根据行业发展与市场需求，给“儿童食品”制定相关认定标准，或许是当务之急。名正则言顺，有了标准，市场监管有据可依，消费者也能做到心中有数。而从行业的长远发展来看，这也有利于“儿童食品”行业走向规范化。

其实，在相关标准制定之前，对一些儿童食品的“招摇过市”，也并非无计可施。一些厂家在宣传其产品时，其标榜的“高营养”、“零添加”等说法，可能已涉嫌欺诈，消费者完全可根据《消费者权益保护法》相关条款向经营者索赔，而对于厂家、商家虚假宣传的行为，行政主管部门亦有责任予以惩处。

从其实质来看，一些所谓的“儿童食品”，不过是一些厂家利用消费升级与信息壁垒，制造的一个个食品谎言。国家有关部门宜尽快健全相关标准，将“儿童食品”纳入规范中；同时，对于虚假宣传行为，消费者与有关部门也该及时出击，消解一些“儿童食品”宣传的误导作用。只有多方发力，或许才能让“儿童食品”多些安全，少些谎言。

新吾（媒体人）