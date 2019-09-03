中国防痨协会党委在湖南长沙开展“不忘初心、牢记使命”题教育活动

8月30-31日，为全面贯彻落实中央关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的决策部署，弘扬革命传统，传承红色基因，提升党性修养，在中国科协科技社团党委指导下，中国防痨协会党委、中国防痨协会秘书处党支部联合湖南省胸科医院党委、广东体必康科技有限公司党支部、杭州苏泊尔南洋药业有限公司党支部，在湖南长沙开展“不忘初心、牢记使命”的主题教育活动。中国防痨协会党委书记、理事长、中国疾病预防控制中心副主任刘剑君，中国防痨协会党委副书记、秘书长、秘书处党支部书记成诗明，中国防痨协会党委组织委员、副理事长钟球，党委宣传委员、副理事长洪峰，党委委员、副理事长袁政安，湖南省胸科医院党委副书记、院长唐细良，党委书记何晓，广东体必康生物科技有限公司党支部书记、中科院生物物理所佛山分所所长毕利军和杭州苏泊尔南洋药业董事长苏艳和中国防痨协会分支机构党的工作小组组长、最美防痨人代表等90余人参加活动。

8月30日上午，刘剑君带领全体代表赴橘子洲头青年毛泽东雕塑前开展主题教育启动仪式，重温入党誓词，咏诵毛泽东同志的《沁园春.长沙》，参观红色教育基地。

图 1 重温入党誓词

图 2橘子洲头咏诵《沁园春.长沙》

下午，主题教育活动在湖南宾馆举行，共分三个环节，分别是专题党课、最美防痨人访谈和红歌咏唱。专题党课环节，刘剑君讲了题为《不忘初心 践行健康中国》的微党课。他带领大家重温了习近平总书记2017年在瞻仰中共一大会址、南湖红船时关于“走得再远，也不往来时的路”的讲话内容，讲述了曾经罹患结核病的特鲁多医生墓志铭“有时去治愈；经常去帮助；始终去安慰”的感人故事，系统讲解了“实施健康中国战略”的背景、内涵、意义和明确要求，并结合自己的工作经历谈了对初心和使命的理解，号召大家作为公卫人、防痨人，要传承和弘扬“红船精神”，牢记共产党员“为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴”的初心，立足工作，为群众健康奉献自己的力量，为中国终止结核病，实现“无结核病世界”的美好愿景而努力奋斗。

图 3 中国防痨协会党委刘剑君书记讲主题党课《不忘初心 践行健康中国》

图 4 湖南省胸科医院党委副书记唐细良讲主题党课《铭记历史 感悟初心》

图 5 广东体必康生物科技有限公司党支部书记毕利军主题报告《集智攻关，团结协作，共防结核》

图 6杭州苏泊尔南洋药业董事长苏艳作主题报告《制良药祛病，献爱心扶贫》》

图 7 活动现场

在“最美防痨人”的访谈环节，天津市疾病预防控制中心王撷秀教授讲述了坚持防痨战线51年，“为了使父老乡亲和千万个家庭再不会遭受结核病的的困扰，我愿再接再厉奉献自己的终生”的经历；同济大学附属上海市肺科医院肖和平教授讲述了毕业后扎根西藏防痨事业21年，防痨工作40余年“梦自医始，防痨一生”的故事；湖南省湘潭县疾病预防控制中心主任陈天柱强调要“听党的话 尽职尽责”；山东省泰安市结核病防治中心医生孟凡亮认为要发扬“在防痨路上，勇做新时代泰山‘挑山工’”的精神；青海省乌兰县疾病预防保健中心医生马桂香表示“树坚定不移初心 履高原防痨使命”；沈阳红旗制药有限公司总经理杨波坚持“让人类不再受结核病困扰，创国际一流抗结核药物制药企业”的理想。

图 8最美防痨人访谈

在集体咏唱红歌环节，《没有共产党，就没有新中国》、《南泥湾》、《映山红》、《浏阳河》和《当那一天真的来临》等革命歌曲以及诗朗诵《改革开放四十年，中国防痨谱新篇》、《我志愿！我参与！我快乐！》，大合唱《我和我的祖国》，激扬的旋律和向上的力量使全体人员深受鼓舞。

图 9 山东省胸科医院王仕昌、河南省开封市结核病防治所黄玉平诗朗诵《改革开放四十年，中国防痨谱新篇》

图 10 志愿者团队朗诵《我志愿！我参与！我快乐！》

图 11 大合唱《我和我的祖国》

8月31日，参会代表到韶山向毛泽东铜像敬献花蓝并参观了毛泽东同志纪念馆、毛泽东故居和刘少奇故居，学习伟人精神，鞭策自己不忘初心，砥砺前行。

图 12 向毛泽东铜像敬献花蓝

图 13 韶山毛泽东铜像广场合影