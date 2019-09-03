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孕妇喝咖啡，胎儿肝受伤

2019年09月03日10:44 来源：人民网-生命时报

　　爱喝咖啡的人会“上瘾”，几天不喝就难受。但我国科学家的一项最新研究提醒，孕妇再馋也要忍住，因为孕期喝咖啡或可伤及胎儿肝脏发育，并增加孩子成年后患上肝病的风险。

　　武汉大学研究团队让怀孕中的实验大鼠摄入咖啡因，结果发现，在子宫内暴露于咖啡因的幼鼠出生后体重较低，胰岛素样生长因子1（IGF-1）（这是儿童期的重要生长因子，其分泌细胞广泛分布在肝脏等器官组织中）水平较低，而压力激素皮质类固醇水平较高。

　　研究人员指出，孕期摄入咖啡因的大鼠所生后代的生长和应激激素水平都发生了改变，肝脏发育受到影响。虽然幼鼠在出生后，肝脏发育会有代偿性的“追赶”阶段（其特征表现为IGF-1水平增加），但产前摄入咖啡因对孩子肝脏的有害影响很可能是长期性的，会导致其非酒精性脂肪肝易感性增大。

　　研究员温茵贤说：“该研究加深了人们对咖啡因所致体内激素变化的理解。虽然这项发现尚需在人类身上得到进一步证实，但我仍建议，女性怀孕期间尽量避免摄入咖啡因。”研究报告发表于《内分泌学杂志》上。▲

　　（李悦康）

(责编：许晓华、杨迪)


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