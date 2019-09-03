拥抱全球化，让世界乳业倾听中国声音

中国乳业，在70年的风雨兼程中，已脱胎换骨，在奶源基地建设、技术设备、企业管理、质量安全等方面均取得长足进步。在迈入全面振兴的新阶段，中国乳业如何走向世界成为重要议题。

8月31日上午，以“中国：世界的乳业”为主题，由中国乳制品工业协会、国际乳品联合会中国国家委员会联合主办，河北省人民政府和石家庄市人民政府支持，君乐宝乳业集团协办的中国乳制品工业协会第二十五次年会暨2019中国全球乳业（CGD）合作与发展论坛在石家庄召开。本次论坛汇聚了来自世界各地的专家学者，乳制品生产加工企业以及包装包材、原辅料、机械设备等产业链上下游服务商5000多人参会，为中国乳业发展建言献策。

中国乳制品工业协会理事长，IDF中国国家委员会主席吴秋林致辞

中国乳制品工业协会理事长，IDF中国国家委员会主席吴秋林指出，我国乳制品行业是朝阳行业，随着越来越多消费者对乳制品认知的消费提升，发展前景十分广阔。近些年我国乳制品的生产销售走上了正轨，消费者的信心逐步回升，乳制品行业发展到今天，不只是对企业产品提出很高要求，对企业从业人员的素质、产品质量、产学研结合等方面也提出了更高要求。

石家庄市副市长周刚致辞

乳业是一个事关国计民生的事业，一袋小小奶粉不但关系家庭的安康，还关系到国家的未来。石家庄市副市长周刚表示，近年来石家庄市重塑乳品品牌，全力推进饲养加销四个方面的发展，打出了一系列含金量高的组合拳，实现了石家庄乳业绝地奋起，浴火重生，取得了一个国际领先，三个全国一流，两个全省第一的成就，中国乳品正处在大有作为的机遇期。

君乐宝乳业集团总裁魏立华致辞

君乐宝乳业集团总裁魏立华强调，近年来，在各级政府、有关部门和全行业的共同努力下，中国乳业发生了翻天覆地的变化，国内大型企业在奶源指标、工艺技术、产品品质等各方面均达到国际先进水平，尤其是国产奶粉质量安全实现了跨越和反超，迎来全面振兴的时代。2018年，君乐宝乳业集团销售额突破130亿，同比增长28%。

工业和信息化部消费品工业司司长高延敏指出，近年来，智能制造在食品行业得到了比较好的应用，部分乳制品龙头企业在这方面进行了尝试、示范，希望广大乳制品企业能够加强与先进企业或者龙头企业学习和交流，以科技为依托推进智能装备的应用和集成，逐渐完成智能化的改造。乳制品行业协会积极搭建行业自主创新平台，为实现乳制品高质量发展作出更大、更积极的贡献。

国家市场监管总局食品生产安全监督管理司司长马纯良表示，2018年全国奶品的产量3176万吨，人均乳制品消费量34.3公斤，比2000年增加了3.1倍，乳制品国家监督抽检的合格率持续保持在99%以上，婴幼儿配方乳粉的合格率达到99.9%。

论坛现场

国家海关总署进出口食品安全局巡视员唐光江指出，2018年进口乳制品274.3万吨，增长53%，进口乳制品贸易总额106.5亿美元，同比增长14.8%，比2013年增长48.5%，全年海关系统销毁不合格乳品62批，177.9吨，乳品进口合格率99.%以上。2018年以来先后与以色列、俄罗斯、越南、吉尔吉斯、塞尔维亚等国签订了议定书，截至目前获得我国进口乳品准入资格的国家和地区已经达到50个，境外企业已达2627家，乳品生产企业103家。

农业农村部畜牧兽医局奶业处处长邓兴照表示，2018年奶业标准化程度、规模化程度已经达到61.4%，奶牛年产量达到了10吨，已经有28个省份出台了补贴奶业振兴意见。今后将每年支持一百万亩高产优质苜蓿基地建设，扩大范围，按照一头奶牛配到3-5亩土地的标准，解决饲料和排粪污的问题，实现生态与协同发展。

国际乳品联合会（IDF）主席Judith Bryans致辞

国际乳品联合会（IDF）主席朱蒂斯 布莱恩（Judith Bryans）在年会论坛发言表示，全球畜牧行业压力增大，全球乳制品行业需要携手合作，改善生态环境，保障产品安全及营养，提升人民生活水平，助力人民摆脱贫困。朱迪斯提到，部分国家认为乳制品含有饱和脂肪酸而忽略了乳制品富含营养，行业要引导政府有关部门和消费者妥善对待乳制品。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司执行总裁张剑秋致辞

当前大数据、物联网、人工智能、5G等技术的发展，为乳业的提升以及智能化提升建设带来了新的机遇，内蒙古伊利实业集团股份有限公司执行总裁张剑秋致强调，加快标准化体系建设，随着经济全球化的深入发展，实施标准化建设，对外输出中国标准，掌握行业标准的话语权，这既是中国乳业面临的任务，也是需要大家共同承担的使命。

内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司副总裁李鹏程指出，打造可持续的绿色乳业一直是蒙牛发展重要目标和根本遵循。二十年来蒙牛始终向产业链上下游传递“源于资源、分享自然、回馈资源”的思维。建立完善绿色牧场管理体系和架构，依据国家相关法律法规制定三废管理制度与绩效指标，积极推动各合作牧场各种减排和生态保护，探索牧场经营与生态环境的平衡发展模式。

黑龙江飞鹤乳业有限公司董事长冷友斌表示，东北、内蒙等奶业主产区拥有得天独厚的自然环境，这都是我们更好发展的基础。中国幅员辽阔、人口众多，各地区就有本质上的差异，如果要更接近母乳，就要研究母乳的差异，所以中国市场本身就给乳业广阔的发展空间。

光明乳业股份有限公司党委书记、董事长濮韶华强调，技术创新一直是引领光明乳业发展的核心动力，公司确立了以“从国内领先到世界一流”为目标的技术研发升级战略，以国家级乳品生物重点实验室、院士工作站为基石，建立了全球创新研发体系，汇聚了40多位全球领先的乳品全产业链科学技术专家。目前，公司拥有300多项国内、国际专利，并两次荣获国家发明二等奖。

2019年中国（国际）乳业技术博览会开幕式

此次论坛展现了新时代中国乳业勇于攻坚克难，善于创新，精于助力行业的提升，在全球乳业一体化的形势下，中国乳业必须走向世界，世界乳业需要中国力量。

2019年中国（国际）乳业技术博览会同期在河北正定举办。中国乳制品工业协会副理事长兼秘书长刘美菊表示，此次博览会呈现以下三大亮点：一是规模创新高。展出面积愈2.5万平方米，比上年增加25%；展位1200个，比上年增加30%；参展企业260余家，比上年增加37%；新增参展商占32%。二是展示内容更加丰富，包括原料乳、加工机械、包装和包材、配料、检验检测仪器五大板块。本次展会首次设立了优质牧场展示区，展示现代储奶设备和冷链运输设备，全面涵盖了乳制品全产业链生产及服务。26家优质奶源供应商首次参加乳业技术博览会。三是突出了国际化。参加本次博览会的展商来自法国、意大利、荷兰、日本、瑞士、英国、德国、丹麦、瑞典等十余个国家。

本次大会的成功举办，得到了君乐宝乳业集团以及内蒙古伊利实业集团股份有限公司、雀巢（中国）有限公司、美赞臣营养品（中国）有限公司、荷兰皇家菲仕兰、健合（中国）有限公司、山东碧海包装材料份有限公司、杭州永创智能设备股份有限公司等企业和协会的大力支持和赞助。