10岁女孩患异食癖经常偷吃头发

2周前，连云港第一人民医院儿内科李大雷医生接诊一个10岁小女孩妙妙（化名），瘦瘦小小的，捂着肚子疼得小脸蜡黄，还不停地恶心呕吐。李大雷详细检查，发现孩子胃部突出如球形，经反复问诊，获知妙妙有扯头发吃的癖好，晕！会不会是“发胃石”惹的祸！

妙妙入住连一医儿内科消化感染专科后，孙军主任立即安排完善相关检查，明确诊断就是“发胃石”，巨大的黑团已经塞满了胃部，造成了胃肠道梗阻，病情再延误那就危险了。当务之急，是赶紧把头发取出来！

妙妙还这么小，直接开腹取“发胃石”？医务人员实在不忍心。儿内科医务人员再三讨论后，最终决定先通过胃镜手术尝试取出。

很遗憾，内镜下，头发与食物混合成的巨大毛发团，塞满了贲门到幽门，且发胃石韧性极强，想尽办法取不出。

立即启动第二套备选治疗方案，儿外科强红家副主任医师急诊手术为妙妙实行取石手术。在小心翼翼取出全部结石后，看到妙妙的胃粘膜上，因为发胃石反复摩擦，布满了很多红色出血点及白色溃疡创面。

据了解，妙妙在出生6个月时经常会扯家长的头发玩，1岁多就开始喜欢吃头发，家长刚开始没有太在意，虽然看见会制止，但以为吃了头发就会随着排泄物排泄掉了，所以没有太在意。没想到日积月累埋下病根。

在临床中，吃头发的异食癖比较罕见。但巧合的是，儿童医院8月份也接连收治了2例“发胃石”患儿。

关于“异食癖”，你知道多少？

“异食癖”是什么？“异食癖”，就是一些孩子经常吃泥土、塑料袋、头发、树皮、石头、纸等我们不作为常规食物的东西。因为孩子的代谢功能异常，味觉异常，还有平常父母对孩子的关心不够引起的特别复杂的一种疾病。

什么原因会导致“异食癖”？引起异食癖的原因很多。儿童异食癖可能与缺铁性贫血、锌缺乏、寄生虫病、铅中毒和心理因素有关。一些异食癖患者有心理发育障碍、家庭不和等因素。还有研究发现，自闭症儿童中异食癖发生率较高。

异食癖有哪些危害呢？不及时纠正的话，这是一个恶性循环的过程！吃泥土会引起孩子贫血或者是缺锌，吃头发和石头会导致肠梗阻，吃粪便会得肠道寄生虫病……根据孩子吃的东西的不同，对身体的伤害也不同。异食癖还会导致孩子脸色发黄，指甲盖发白，身体消瘦无力，腹痛等其他临床症状。

发现孩子吃了奇怪的东西，家长应该怎么办？

正确引导 在发现孩子吃了奇怪的东西时，千万不要大惊小怪，随意打骂孩子，因为这只会让孩子与你渐行渐远，甚至加重异食癖频次。

心理关怀 从孩子的心理关怀方面出发，使孩子感受到关怀与关注，多和孩子聊聊天，倾听孩子心里话，为孩子创造一个幸福的成长环境。及时带孩子去医院做一个详细的身心检查，根据医生对孩子的诊断去治疗，让孩子尽快地恢复身心健康。

健康饮食 父母还要教给孩子良好的健康饮食习惯，这时候孩子才会从根本上去改变自己。（记者 张凌飞 通讯员 陈关巧 朱自荣 张金慧）