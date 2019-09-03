开学首日 衡水2000名中小学生吃上“营养午餐”

9月2日是衡水各中小学开学首日，也是主城区5所公办非寄宿制中小学“营养午餐”试点运行的第一天。当天中午，共有包括衡水市三中、四中、六中、胜利小学、恒丰路小学5所学校约2000名学生吃上了美味可口的“营养午餐”。

据悉，在试点中小学推行“营养午餐”是衡水2019年向全市人民承诺的一项民生工程、创新性改革措施。该市“营养午餐”采用的是“中央厨房+午餐和午间托管一体化”管理模式，即将午间用餐和托管统筹考虑，简称“一餐一托管”，按照以“政府主导、学生自愿、保证安全、市场运营”的午餐试点原则实施。

“营养午餐”试点运行之初，衡水市、区两级教育部门广泛征求了家长委员会和学生代表大会、教职工代表大会的意见，今年4月，该市又先后在主城区32所非寄宿制公办中小学就饭菜质量与价格、午休方式与场所、作息时间变更等内容广泛征求了意见，收集征求意见表45035份，约占在校生总数的90%。

据桃城区教育局相关负责人介绍，根据征求意见情况，桃城区确定了在第三中学、第四中学、第六中学、胜利小学、恒丰路小学5所学校进行“营养午餐”试点。随后，衡水市教育局会同桃城区政府多次协商，研究讨论营养午餐的实施办法和亟须解决的相关问题，最终筛选确定了由衡水市迎宾馆提供午餐，衡水市迎宾馆注册了衡水儒香园餐饮服务有限公司，作为营养午餐“中央厨房”，专门负责供应学生“营养午餐”。

为确保学生用餐安全，该公司严格按照《中央厨房许可审查规范》等国家法规和标准，承建了中央厨房，承担全市中小学营养午餐制作、配送工作。与传统的厨房不同，“中央厨房”全部采用智能化配比，如2.5公斤大米加3.1公斤水来制作等，全部为自动化生产流水线制作，使学生午餐从食材源头的质量检测到食材的清洗、切配、炒制，再到装箱运输，以及最后的餐具回收和餐具消毒，全程进行记录。

当天中午，学生们小心地打开餐盒，看着香喷喷的午餐，都非常满意。午餐结束后，学生们有序地将一次性餐盒交回中央厨房工作人员面前的餐具箱中，这些餐具将由“中央厨房”全部收回处置。（记者 东方）