这些油条和饮料抽检不合格

近期，河北省市场监督管理局组织抽检餐饮食品、乳制品、饮料等3类123批次样品，其中抽样检验合格样品120批次，不合格样品3批次。

不合格产品信息如下：衡水市桃城区浩丰包子馄饨铺销售的油条，铝的残留量检出值不合格；河北八旗牧场乳品有限公司生产的乳酸菌饮品，菌落总数检出值不合格；霸州市福缘桶装水有限公司生产的桶装饮用纯净水，耗氧量检出值不合格。

据介绍，含铝食品添加剂（比如明矾）是合法的食品添加剂，按标准使用不会对健康造成危害。根据国家食品安全风险评估专家委员会完成的中国居民膳食铝暴露风险评估结果，我国日常膳食中的含铝食品对一般居民健康造成不良影响的可能性不大，但对于长期食用高铝食品的消费者应予以关注。铝残留量超标的原因可能是个别企业为增加产品口感，在生产加工过程中超限量、超范围使用含铝添加剂，或者其使用的复配添加剂中铝含量过高。

菌落总数是指示性微生物指标，并非致病菌指标。主要用来评价食品清洁度，反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件，或者包装容器清洗消毒不到位；还有可能与产品包装密封不严，储运条件控制不当等有关。如果食品的菌落总数严重超标，将会破坏食品的营养成分，加速食品的腐败变质，使食品失去食用价值。

据了解，河北省市场监督管理局已责成相关设区市市场监管部门按照有关法律法规的规定，对本次监督抽检不合格食品及相关单位依法处理。同时提醒公众，如果发现食品安全违法行为，请拨打投诉举报电话“12315”进行举报。（记者 李惺）