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江苏鸡蛋下跌0.44元/斤 9月中旬进入淡季还会下跌

2019年09月03日09:06 来源：扬子晚报

鸡蛋终于跌价了！扬子晚报记者从招金期货获悉，江苏鸡蛋从8月28日的5.3元/斤跌至9月2日的4.86元/斤，下跌0.44元/斤。分析师预测，后市还要跌。

卓创资讯鸡蛋行业分析师刘宏告诉扬子晚报记者，上周全国鸡蛋价格先涨后跌，周初全国鸡蛋主产区均价由5.13元/斤上涨至5.20元/斤后承压下探，截至上周五全国鸡蛋主产区均价跌至4.94元/斤，跌幅达4%。

江苏鸡蛋价格走势如何？招金期货鸡蛋研究员王爱丽在接受扬子晚报记者采访时说，江苏从8月28日的5.3元/斤跌至9月2日的4.86元，跌幅达8.3%。短线看，中秋商超备货需求面有一定支撑，9月3-4日鸡蛋价格或小幅上调，空间0.20元/斤以内。

王爱丽认为，随着中秋月饼效应（鸡蛋是月饼馅料的主要原料）结束，本周末开始鸡蛋价格或再次进入下行通道。主要原因在于供应呈现增加态势，其次，鸡苗销量数据显示本月供应开始逐步增加。需求方面，本月中旬开始进入淡季，9-10月整体还会走跌。（记者 徐兢）

(责编：许晓华、杨迪)


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