战胜秋老虎 中医三坚持

尽管处暑已过，然而多地“秋老虎”仍盛行，闷热、高温、潮湿的天气让很多人胃口不好、消化功能下降，出现乏力、倦怠等症状。秋老虎在气象学上是指三伏出伏以后短期回热后的35℃以上天气，一般发生在8月底到9月中旬之间。天气特征是早晚清凉、午后高温暴晒。

由于我国地域辽阔，“秋老虎”的表现略有所不同，如华南地区的“秋老虎”要比长江流域的来得迟，一般推迟2~4个节令。另外，每年“秋老虎”控制的时间有长有短，半个月至两个月不等；有时“秋老虎”来了去，去了又回头。“秋老虎”天气虽然气温较高，但总的来说空气干燥，阳光充足，早晚不是很热，不至于热得喘不过气来。

中医专家指出，节气的变化直接影响人体生命节律的调节。倘若自然变化违反常度，必将影响人体正常的气血运转，造成功能节律紊乱、正气下降、阴阳失调，极易感邪致病。所以，中医学常将节气与人体生理、疾病的诊断和转归以及养生等方面密切联系起来。

坚持睡眠 生活规律

入秋之后，“秋老虎”很是威武，暑热还没有完全褪去，此时应“早卧早起，与鸡俱兴”。早卧以顺应阳气之收敛，早起为使肺气得以舒展，且防收敛之太过。立秋乃初秋之季，暑热未尽，而暑热最易伤心，热扰心神，人常表现出心烦不宁、坐卧不安、思绪杂乱等症状。此时更应做到作息守时、生活规律、劳逸结合。尤其是要午睡，保证适当的睡眠和休息，保护好心脏，避免过度疲劳，提高机体对高温的耐受能力和对“秋老虎”的抵御能力。

若睡眠不好者可以尝试按压印堂穴。印堂穴是督脉的一个要穴，属心属脑，印堂这个部位的颜色变化常常可以反映一个人的身体状态。一旦印堂发红就说明身体有问题，比如有睡眠有问题，这就要安神。怎样安神呢？印堂称之为“开天门”。其方法是用食指和中指并拢，从印堂的位置依次螺旋状往上按摩。这种方法适用于晚上临睡前，自己按揉3~5分钟，可以让你睡得安稳。还可以找一粒绿豆，用胶布贴在印堂穴上，这样就可以给印堂一个持续的压迫感，让你一晚好眠。

坚持秋练 循序渐进

进入秋季，是开展各种运动锻炼的大好时机，每人可根据自己的具体情况选择不同的锻炼项目，快走、慢跑、游泳、爬山、球类运动等都很不错。可选择一天中气温较高的下午进行锻炼，此时人的运动中枢神经较活跃，适当锻炼对人体健康十分有益。秋冬运动量与夏季相比可适当增大，运动时间可适量延长，但要注意防晒避暑、循序渐进。

这里给大家介绍一种在家可做的秋季养生功，即《道臧·玉轴经》所载“秋季吐纳健身法”，具体做法：清晨洗漱后，于室内闭目静坐，先叩齿36次，再用舌在口中搅动，待口里液满，漱练几遍，分3次咽下，并意送至丹田，稍停片刻，缓缓做腹式深呼吸。吸气时，舌舔上腭，用鼻吸气，用意送至丹田。再将气慢慢从口中呼出，呼气时要默念哂字，但不要出声。如此反复30次。秋季坚持此功，有保肺健身之功效。

坚持秋防 防暑除湿

《管子》中记载：“秋者阴气始下，故万物收。”自然界的变化是循序渐进的过程，立秋是由热转凉的交接节气，是阳气渐收，阴气渐长，由阳盛逐渐转变为阴盛的时期。

经过炎热的夏季后，人体内耗较大，导致免疫力下降。入秋后天气变化无常，即使在同一地区也会出现“一天有四季，十里不同天”的情况。气温忽冷忽热，病毒乘虚而入，借助呼吸道侵入人体，一些常见病、多发病就容易出现了，如中暑、感冒、气管炎、胃炎、关节炎等。老人们常说：“秋老虎过不好爱生病”就是这个道理。所以秋防是指预防疾病、防止旧病复发。

儿童和老人要注意预防换季感冒，根据气温变化适时增减衣物，保持室内空气新鲜和流通。患有慢性胃炎的人要特别注意胃部保暖，晚上睡觉时关好门窗，腹部盖上薄被，防止秋风流通使脾胃受凉引发胃痛或加重旧病。白天只要室温不高不宜开空调，可开窗使室内空气流动。

红豆薏米粥是中医保健当中常用的一个膳食，主要用于湿气比较重的人群。红豆有利尿、活血的作用，生薏苡仁有去湿的作用，两物混合在一起，熬出的粥，不但口感好，而且有去湿作用。（蒋晨）