心肾处得好 身体才健康

水和火都是自然界中十分常见和重要的物质，如《尚书》所言：“水火者，百姓之所饮食也。”水与火各具特点，水主静，性寒凉，趋下滋润而闭藏；火主动，性温热，升腾炎上而温煦。中医水火学说中所说的“水”和“火”，就是用自然界中水和火的特点来打比方，以说明人体的生命活动和病理现象，并指导临床辨证施治。

自然界中，水火是生命之源，所谓“天一生水，地二生火”；但有时也可以带来水灾、火灾等灾害。人体之中，水与火也有生理与病理之分。

生理之水是组成人体的重要物质基础，表现为人体的津液、阴精、血液等；生理之火是维持人体正常生命活动的阳气，它温煦、推动人体的脏腑功能，维持人体正常的生命活动，成为生命活动的原动力。

在生理状态下，水与火维持着相互的统一与平衡，“不露声色”地维持着人体的生命活动，这就是中医常说的“水火既济”“水火平衡”的状态。人们俗话所说的“水火不相容”则是强调了水火之间相互对立的一面，也就是“水火平衡”关系遭到了破坏，出现了“水火不调”的情况，此时人体会表现为口舌生疮、咽喉肿痛、痈肿疮疖等“心火旺盛”之证，也可能会出现阳虚水肿等“水湿泛滥”之证。

五脏各具水火，最常见的“水火平衡”或“水火不调”往往是指心与肾的水火关系。中医认为，心主一身之阳，位居于上，其性属火；肾主一身之阴，位居于下，其性属水。这种火上水下、水火相交的关系在中医理论中叫“水火既济”“心肾相交”，是人体健康的一种表现。如果心阳不振，则水寒不化，就会导致“水气凌心”之证；若肾水不足，则会出现“心阳独亢”之证，均属于“水火失调”“心肾不交”。

心阳独亢者常见口干口苦、心烦失眠、口舌生疮、小便短赤、大便秘结、舌红苔黄少津、脉滑细数等症状，我们常常把这些症状统称为“上火”。中医调治应当以“清心火、滋肾水”为原则。为避免“上火”，要养成良好的生活起居习惯，早睡早起，调畅情志，饮食清淡，多吃一些富含维生素的蔬菜水果，少吃荔枝、榴莲、芒果、桂圆、狗肉、羊肉等热性食物以及辛辣油炸食品等。

这里给大家推荐一个食疗方莲子汤：莲子30克（保留莲子心），栀子15克（装在纱布包里），冰糖适量。加水煎煮后吃莲子喝汤，具有清心泻火的功效。

水气凌心者可见心悸气短、眩晕、呕吐痰涎、形寒肢冷、胸脘痞满、渴不欲饮、小便不利、胸闷而痛、神倦无力、面浮肢肿、舌淡胖苔白润或白腻、脉沉弦或细滑、或细结代、或迟细等症。中医治疗常以“温阳、化痰、利水”为主，临床常用苓桂术甘汤或真武汤加减，但需要有执业资格的中医师开具处方进行治疗。

我们平时如果有上述症状，且属于水气凌心证，可以将白茯苓磨成细粉，每次取茯苓粉15克左右，与粳米100克共同煮粥，能够起到利水消肿的作用，可以作为水气凌心有水肿症状病人的辅助治疗。或者用花生米（不去皮）、生薏仁、赤小豆、红枣各适量，一起熬煮，每天早晚各服一碗，对于痰湿水肿也有一定的治疗作用。

中医的水火学说是比较复杂的一个概念，除了心肾水火关系，还有阴阳水火、五行水火、肾中水火、气血水火、三焦水火等多种水火关系，维持水火平衡是机体健康的基础。一个总的原则是保持健康的生活方式和良好的精神状态，还要及时找医生通过用药来纠正和调理失衡的水火关系，以达到健康长寿的目的。（赵艳）