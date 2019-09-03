大数据也可应对“猪周期”

“猪周期”的存在其实就是市场供求信息的不透明。但是，这一生产和供求信息的断裂，在大数据时代，或许并非不可链接。

近一段时期以来猪肉价格高位运行，社会各界广泛关注。为了保障猪肉供应、稳定市场价格，从中央到地方，都采取了一系列应对措施。商务部近日表态称，将密切跟踪市场动态，会同相关部门适时投放中央储备冻猪肉和牛羊肉，增加肉类市场供应。一些地方也通过猪场贷款贴息、采取“限量限价”的临时价格管制措施等，来保证猪肉供应。

坦率而言，此轮猪肉价格涨势的确有些“猛”，对于习惯了食品供应极大丰富的消费者来说，情感和心理上难免产生一些落差。但需要明确的是，此轮猪肉价格上涨，主要源于非洲猪瘟疫情和生猪生产的周期性因素叠加共振所致，并不是我国生猪生产的产业结构出现了大问题。相信，随着中央与地方各项调控措施的出台与市场规律发挥作用，猪肉价格会逐步趋于平稳。

但是，不可否认，眼下猪肉价格的剧烈波动，已经对部分消费者的生活产生了一定影响，虽然消费者不必担心“长期吃不起猪肉”，但如果，能够在猪肉价格剧烈变动之前，将问题解决在前端，自然更是消费者所乐见。这个思路，或许可以通过鼓励相关大数据和智慧农业等产业发展来实现。

“猪周期”的存在其实就是市场供求信息的不透明。但是，这一生产和供求信息的断裂，在大数据时代，或许并非不可链接。

应对“猪周期”，历年的猪肉价格、“猪周期”次数以及大数据技术或许可资利用。进入21世纪以来，我国已经出现了数轮“猪周期”，而每个地方的生猪生产规模，也都可以统计，这些历时与共时性的数据，都可以形成一个数据池，为大数据预测、调控猪肉价格，提供参考与对标的基础。

这些数据，至少可以从两方面发挥作用。第一，在大数据技术的支持下，市场若能综合不同地方农民的养殖规模数据规划养殖，或许就可以实现各地养殖信息的共享与透明，让农民养殖生猪少些盲目。第二，技术成熟的前提下，通过相关数据也能提前对生猪市场走势进行预判与分析。事后来看，去年年初，我国生猪生产就已经开始进入新一轮去产能，如果市场能通过大数据手段及时感知这一状况，并发出相关信息和预警，便可能帮助生猪生产商明确生产预期，合理规划生产。

再比如，对于非洲猪瘟所可能带来的影响，公众虽然不乏非洲猪瘟的信息，但此疫情大体会如何影响到猪肉供应、哪些区域受的影响可能较为严重，却缺少足够的体认。如果能发挥大数据技术的作用，对非洲猪瘟的传播趋势、地域和市场影响进行及时的分析，也可以使市场提前做好心理准备。

需要强调的是，发挥大数据等技术手段，以智慧农业熨平“猪周期”，并非意味着由政府大包大揽，市场在其中应发挥重要作用。目前，BAT等公司已经积累了大量的数据，这些数据如何进行社会价值挖掘，成为市场决策的依据，存在很大的想象空间。

经过40多年的改革开放，我国已经建立起雄厚的农业生产体系。从供给的角度，对于当前的猪肉价格上涨，公众其实完全不必过于恐慌。我国生猪生产行业当前的主要问题在于，生产和管理还较为粗放，对最新技术的利用还不够充分。尤其是对于市场预期的影响和主动引导，还处于比较初级的阶段。那么，借助当下智慧产业的发展大潮，充分发挥市场规律与政府调控的作用，以应对“猪周期”，或许就是一个不错的尝试路径。