北京新学年严查学校食品安全

“辣条”、预包装奶茶、“五毛食品”等校园周边“美食”将被重点检查。昨天，市教委会同市市场监督管理局、市卫健委发布《关于切实做好学校食品安全和传染病防控工作的通知》，全市范围内各级各类学校食堂、为学校供餐的集体用餐配送单位、校园周边餐饮单位和食品流通环节（含食品市场）、学校生活饮用水及传染病防控等方面均是重点。

通知明确，各区教育行政部门、各级各类学校要对照食品安全状况自查自评制度，全力防控食品安全风险。学校要严格落实食品安全校长（园长）负责制；建立科学完备的学校食品安全责任体系；食堂要建立从业人员健康管理制度和健康档案；接触直接入口食品的操作人员100%具有健康体检证明；学校食堂不得违规加工四季豆、发芽土豆等高风险食品，不得违规制作冷食类、生食类菜品；严格按要求进行食品留样。学校要建立畅通有效的家校沟通渠道和工作机制；中小学、幼儿园要建立并落实集中用餐陪餐制度，每餐有学校相关负责人与学生共同用餐，并做好陪餐记录；鼓励有条件的中小学、幼儿园建立家长陪餐制度。

校园周边餐饮单位的食品经营和餐饮服务许可资质情况、从业人员健康状况、原材料进货查验情况、食品加工制作过程、冷食类和生食类食品制作条件以及食品库房使用等情况必须符合要求。针对销售“辣条”类“五毛食品”、冷冻饮品、自制饮品及其他类儿童食品的小超市、小食杂店、批发市场、零售市场进行重点检查，并将预包装奶茶、冷冻饮品、糕点、肉制品等容易出现问题和社会关注度较高的产品纳入抽检范围。（记者 刘冕）