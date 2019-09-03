热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京新学年严查学校食品安全

刘冕

2019年09月03日08:34 来源：北京日报

“辣条”、预包装奶茶、“五毛食品”等校园周边“美食”将被重点检查。昨天，市教委会同市市场监督管理局、市卫健委发布《关于切实做好学校食品安全和传染病防控工作的通知》，全市范围内各级各类学校食堂、为学校供餐的集体用餐配送单位、校园周边餐饮单位和食品流通环节（含食品市场）、学校生活饮用水及传染病防控等方面均是重点。

通知明确，各区教育行政部门、各级各类学校要对照食品安全状况自查自评制度，全力防控食品安全风险。学校要严格落实食品安全校长（园长）负责制；建立科学完备的学校食品安全责任体系；食堂要建立从业人员健康管理制度和健康档案；接触直接入口食品的操作人员100%具有健康体检证明；学校食堂不得违规加工四季豆、发芽土豆等高风险食品，不得违规制作冷食类、生食类菜品；严格按要求进行食品留样。学校要建立畅通有效的家校沟通渠道和工作机制；中小学、幼儿园要建立并落实集中用餐陪餐制度，每餐有学校相关负责人与学生共同用餐，并做好陪餐记录；鼓励有条件的中小学、幼儿园建立家长陪餐制度。

校园周边餐饮单位的食品经营和餐饮服务许可资质情况、从业人员健康状况、原材料进货查验情况、食品加工制作过程、冷食类和生食类食品制作条件以及食品库房使用等情况必须符合要求。针对销售“辣条”类“五毛食品”、冷冻饮品、自制饮品及其他类儿童食品的小超市、小食杂店、批发市场、零售市场进行重点检查，并将预包装奶茶、冷冻饮品、糕点、肉制品等容易出现问题和社会关注度较高的产品纳入抽检范围。（记者 刘冕）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

6个原因或触发心脏病 10种状况最“伤心”   心脏，是人最重要器官之一，也是循环系统中的动力。一般“伤心”了，身体很受伤，咋办？ 【详细】

气血不足五脏亏损 药食调理补气养血   气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn