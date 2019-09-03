前8个月中华骨髓库已捐造血干细胞886例

今年1月至8月，中华骨髓库共捐献造血干细胞886例，几乎赶超去年全年（913例）捐献量。昨天，记者从中华骨髓库获悉，截至目前，累计库容已超266万人份。

每一例捐献的背后，都饱含着广大志愿者的无私大爱和默默付出。

几天前，北京某部队医院，志愿者王先生顺利完成了造血干细胞捐献，他说，当初加入骨髓库，跟父亲有很大关系。2016年，王先生的父亲被诊断出晚期淋巴癌。王先生努力学着护理、按摩，甚至是病理和生化，他准备了所有的钱，求遍了所有的人，却只能在一个又一个夜里，眼睁睁看着父亲因病痛辗转反侧，直到粗重的呼吸变得断断续续……最终，“移植”“进仓”，这些医生们口中最后的希望，父亲并没能等到。

那年以后，王先生很抗拒医院的病房。但他依然毫不犹豫地加入造血干细胞捐献志愿者队伍，“我的动机远没有其他捐献者那么高尚，这份捐献，对象其实是我自己，那个深陷无助的自己，那个痛苦彷徨看不到希望的自己，那个在自责中盼着被救赎的自己……”王先生说，他想用自己微薄的力量，给另一个不幸的家庭，燃一盏希望的灯。

和王先生一样，每一位加入中华骨髓库的造血干细胞志愿者都愿意为别人留下希望。

中华骨髓库自2009年启动入库志愿捐献者随访质控项目。随着《中国造血干细胞捐献者资料库志愿者保留项目实施方案（试行）》的出台，中华骨髓库开始打出“让志愿者回家”的口号，委托各地志愿服务大队开展志愿者保留工作。据统计，去年入库志愿者抽检质控同意捐献率为78.9%，较2014年提高9.9个百分点，目前志愿捐献者随访质控同意捐献率呈整体上升趋势。

中华骨髓库正积极支持各地建立志愿服务组织，对志愿骨干进行专业化培训。据最新统计，中华骨髓库注册志愿者已超1.6万人。

中华骨髓库分为存储志愿捐献者个人信息和HLA（人类白细胞抗原）分型等基本信息的数据库，以及存储志愿捐献者血样的生物样本标本库，骨髓库已成为众多血液病、肿瘤等恶性疾病患者生存的希望。除国家级管理中心外，中华骨髓库还包括31家省级管理中心，同时与国内22家HLA组织配型实验室、6家HLA高分辨分型确认实验室、1家HLA质量控制实验室、7家公共脐血库及150余家移植、采集医院开展合作，共同构成全国工作网络。（记者 刘欢）