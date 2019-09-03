社区应设置再生资源回收装置

“家里攒了一堆旧报纸，每次都要跑很远的废品回收点，特别影响分类的积极性……”日前，部分市、区人大代表来到西城区广外街道京铁和园小区、金融街街道受水河社区，与小区物业、周边商户和居民代表等就《北京市生活垃圾管理条例》修订进行座谈。在座谈会上，居民们针对药品过度包装、垃圾分类宣传应细化等话题展开讨论。

在金融街街道受水河社区的会议室内，一位居民的话引起了大伙的共鸣和讨论：“前几天，我家旧报纸攒了快半个阳台，打电话叫收废品的人，人家不愿意来，废品收购点离家远，我和老伴带着一摞报纸去特别不方便。”

“对，既然咱们提倡垃圾分类，就得充分考虑每个社区的实际情况，给居民提供方便。”听着居民们针对废旧报纸、饮料瓶投放难等问题各抒己见，人大代表杨胜生接过话茬，“社区里不能只摆放一组或者几组垃圾桶，还应该专门设置再生资源回收装置，采取积分回馈的方式引导居民分类回收再生资源。”杨胜生说，在普及垃圾分类知识和方法的同时，更重要的是让居民保持积极性。

在讨论过程中，不少居民代表还建议应针对药品过度包装问题设置相应细则，改变老年人吃药层层拆包装的问题，同时避免资源浪费，产生不必要的垃圾。（记者 张骜）