着力提升销区生猪稳产保供水平

新华社成都9月2日电 中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华2日在四川省实地督导稳定生猪生产保障市场供应工作。他指出，销区是生猪稳产保供的重点和薄弱环节，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实党中央、国务院部署要求，抓紧采取有力有效措施，迅速稳定和恢复生猪生产，切实提高猪肉自给水平和市场供应能力。

四川省既是全国生猪生产大省，也是猪肉消费大省、主销区。胡春华先后来到广元市苍溪县、昭化区的养殖基地和屠宰加工企业，现场察看生猪生产加工、官方兽医驻场检疫、屠宰企业自检和非洲猪瘟防控情况。

胡春华强调，稳定和提高猪肉自给率是销区地方政府必须完成的任务。要严格按照省负总责和“菜篮子”市长负责制要求，迅速出台支持生猪生产的政策措施，落实生猪生产稳定专项补贴，加大信贷保险支持，尽快清理调整超范围划定禁养区，强化养殖用地保障，畅通种猪仔猪调运，支持绿色养殖发展，促进生猪产能加快恢复。要坚定不移加强非洲猪瘟防控，严格落实各项防控措施，加快完善基层防疫体系。要全面做好猪肉市场供应保障，尽快与主产区建立稳定的产销合作关系，充实冻猪肉储备并适时投放，及时启动价补联动机制，确保猪肉供应和市场价格基本稳定。

《 人民日报 》（ 2019年09月03日 02 版）