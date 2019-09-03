老年护理需向末端延伸

把医院护理延伸到家，既能解决稀缺医疗资源被康复和护理占据的问题，也能够为疾病治疗提供接续性医疗服务，提升卫生与健康服务水平

近日，国家卫健委召开新闻发布会介绍我国老年护理工作有关情况。国家卫健委聚焦4000万失能和半失能老年人护理需求，制定了《关于开展老年护理需求评估和规范服务工作的通知》以及《关于加强医疗护理员培训和规范管理工作的通知》两个文件，从国家层面给老年护理建立评估标准。而近期公布的《健康中国行动（2019—2030年）》特别提到，推动医疗卫生服务延伸至社区、家庭。

老年人在社区、家庭最需要的医疗卫生服务是康复和护理。随着年龄增长，老年人身体各器官机能下降，往往患有一种或多种慢性病。统计数字显示，我国超过1.8亿老年人患慢性病，患有一种及以上慢性病的比例高达75%。失能、部分失能老年人也需要长期护理。这些人群需要长期服药，定期治疗，如果出现并发症，还需要更多的治疗、康复和护理。比如糖尿病患者出现糖尿病足，需要精心护理；一些脑卒中患者病情稳定后，需要长期康复训练；有些卧床养病的老人，需要定期输液、换药等等。这说明，康复和护理与疾病治疗同等重要，需要向社区、家庭这个末端延伸。

大量研究证明，效果好的社区，家庭护理是覆盖全病程的，与医院提供的医疗服务是一体化的、延续的。这种服务模式的一个重要特点，就是充分体现了“以人民健康为中心”的理念，延续医院一体化的治疗方案，整合有关资源，对全病程进行医疗资源合理分配和管理，最大化提高医疗卫生体系服务效率，节约医疗资源，提高疾病治疗效果，满足患者日益多样化、多层次的护理需求。

现实中，针对老人的康复、护理或提供慢性病健康管理的专门接续性医疗机构很少，老年患者从医院出院后直接回到家，靠家人进行护理。一些老人担心出院回家后护理不好，康复不到位，拒绝出院。然而，大医院肩负治疗疑难重症的重任，长期占用大医院稀缺的医疗资源进行康复和护理，不合理也不科学。正因此，把医院护理延伸到家，既能解决稀缺医疗资源被康复和护理占据的问题，也能够为疾病治疗提供接续性医疗服务，提升卫生与健康服务水平。这些年来，从“网约护士”到“护士到家”，都是沿着这一思路进行的。但从全国来看，仍需要建立护理延续到家的供给体系，从全病程出发对医疗资源进行合理分配和管理。

眼下，应着手利用现有的医疗资源，推动医院延伸、社区接续形成一体化的护理服务体系，满足老年人急迫的康复、护理需求。一方面，大医院应利用医联体优势，指导、联合社区卫生服务机构或是其他专门的护理、健康管理机构，一体化延伸医院护理服务到社区、家庭。另一方面，社区卫生服务机构应接续起医院护理服务，医院、社区实现信息互联互通，家庭医生团队接受大医院指导和技术培训。当然，还应鼓励一些一、二级医疗机构转型成为康复、护理机构，或是设置专门的康复、护理病房，并培养专门的护理人才。

人人都希望老年也能维持生活质量，过健康无忧的生活。对此，健康中国战略已做谋划，提出为人民群众提供全方位全周期健康服务。接下来，应推动医疗卫生服务体系转型，发挥家庭医生作用，完善护理服务供给体系，保障好老年人的护理需求，搭建一个健康的老龄社会。

《 人民日报 》（ 2019年09月03日 05 版）