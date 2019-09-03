颈椎病纳入职业病，如何认定？

“头晕、恶心，我这颈椎病又犯了。”“你这算工伤啊……”没想到，生活中的一句玩笑话正有望成为现实。日前，从“健康中国行动推进委员会办公室新闻发布会”上传出消息：职业健康保护行动将颈椎病、肩周炎、腰背痛、骨质增生、坐骨神经痛列为劳动者个人应当预防的疾病。针对这些目前“并非职业病”的疾病，有专家表示未来或将其列为法定职业病。

除传统职业病之外，如今随着工作方式的转变，办公室坐班的人越来越多，人们坐的时间也越来越长。相应地，颈椎病、肩周炎、坐骨神经痛等疾病的发病率也越来越高，而且呈年轻化趋势。因此，有专家建议将这些疾病纳入职业病目录，以更好地保障员工的职业健康，是有理有据的。但也有人反对，认为颈椎病、肩周炎等疾病固然与从事的职业有关系，但个人生活中的不良习惯，如不恰当的坐姿、长期低头使用手机等行为也有可能导致颈椎病，将这些疾病列入职业病目录，认定上存在现实困难。

此外，颈椎病等疾病纳入法定职业病也可能会产生政策落地难的问题。按照我国《工伤保险条例》规定，职业病被自动视为工伤，普通劳动者可享受工伤保险待遇，患有职业病的员工将依法享受工伤保险待遇。但对于企业来说，这也意味着用工成本的增加，甚至还可能为员工的不良生活习惯埋单，难免会产生一些抵触情绪。如果这些用工成本全部由企业承担，为了减少隐形成本和实现自身利益最大化，企业有可能会在趋利避害的心态驱使下，想方设法不执行政策的硬性规定，甚至有可能为了规避成本压力和法律责任而阳奉阴违，最终让职业病的扩容落空。

将颈椎病等疾病纳入职业病目录，首先应解决“认定难”的问题，在保护企业与员工双方的合法权益的前提下推进。通过医学技术手段，细分颈椎病等疾病的职业因素，对劳资双方的责任予以更清晰的界定，不将不必要的成本转嫁到企业身上。其次，政府也不妨出台相关的财政补贴、税收减免措施，积极承担部分企业的用工成本，减轻用人单位的负担。最后，个人也要意识到自己才是自身健康的第一责任人，更要加强防范，树立“治未病”思维，提升自身的健康意识。

总而言之，职业病扩容需要政府、企业、个人共同参与，经过科学论证，平衡好各方利益，这一善政才能更好落地，为员工健康保驾护航。

（刘琛）