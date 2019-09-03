“换脸”当心生物信息泄露

近日，换脸软件ZAO走红网络，用户上传个人照片后可“一键”进入沙溢、梁朝伟等明星出演的相关影视片段中，生成新视频，同时还能制作表情包。用户觉得“好玩”的同时，该软件背后的隐私权、肖像权、版权等相关安全问题也引起关注。律师认为，ZAO应醒目提醒用户授权条款，同时ZAO和用户都应该明确责任防止侵权。（9月1日《新京报》）

不管开发这款软件出于何种目的，也不管被收集的人脸信息将被如何对待，但只要民众对于个人信息安全知识有足够的了解，就会克制住好奇心，不去应用这类软件。换句话说，换脸软件之所以走红网络，原因在于太多的人缺乏个人信息安全知识，这才是最值得忧虑的地方。

民众普遍知道身份信息不可泄露，如身份证、姓名、家庭住址、电话号码、银行卡号、社保卡号等。但与身份信息相比，个人的生物信息，如指纹、人脸、基因等更为重要和敏感，但不少人对此并不太在意。

如果说指纹的使用范围较广，民众对于这个生物信息具有较高的防范意识，那么相比之下，人脸和基因信息随意泄露的现象就比较普遍，此次换脸软件走红，就是一个十分明显的例子。尽管支付宝等平台声称这款软件不会威胁到刷脸支付的安全性，但技术处于不断发展与变化当中，目前不可能的事，不能确保将来也不可能。

更让人担心的是，很多人对于基因信息同样持漫不经心的态度，随意参与基因检测、同意非正规机构储存基因片断等。目前基因信息的运用范围还较小，一时还看不出更多危害，但基因信息是个人最核心也最敏感的信息，它记录着个人独一无二的特征，将来技术发展成熟后，通过基因可以解读出很多最隐秘的个人信息。且基因还可以编辑与复制，将来会被如何运用，当前很难预料。

因此，对于这次换脸软件走红现象，一方面要就事论事，看到人脸信息遭泄露带来的风险，并督促加以改进。更应该看到，在生物信息保护方面，不仅民众的防范意识普遍不强，而且相关规定也比较缺乏，亟待就此好好补一补课，否则更多“好玩”的软件还可能出现，让更多民众付出泄露敏感信息的代价。 时本（医生）