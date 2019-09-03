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甘肃推动安宁疗护“三高”发展

2019年09月03日08:05 来源：健康报网

　　近日，甘肃省卫生健康委印发《开展安宁疗护省级试点工作的实施方案》，明确持续扩大医养结合服务供给侧改革，激发社会资本参与安宁疗护服务积极性，推动全省安宁疗护试点工作高起点谋划、高品质推进、高质量发展。

　　《方案》提出，按照“年内启动，两年见效，有效覆盖”的总目标，全力推进兰州、白银、金昌国家级安宁疗护试点城市创建工作；以全省失能老年人综合评估工作为基础，同步创建省级安宁疗护试点市县；探索建立长期照护险制度，逐步完善安宁疗护政策保障体系；认真落实安宁疗护机构基本标准、管理规范和实践指南，研究制定安宁疗护机构收治对象标准；加快专家团队、管理团队、照护团队建设和培训，加快安宁疗护人才储备。

　　《方案》明确，依托省肿瘤医院建设甘肃省安宁疗护中心，为基层安宁疗护机构提供学术培训和技术支撑，在县级以上医疗机构开设临终关怀科，开展机构安宁疗护服务；乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）可探索建立安宁疗护病床或居家安宁疗护病床；鼓励社会力量参与安宁疗护服务；倡导重点在医养结合机构开展安宁疗护服务，鼓励和支持社会力量举办安宁疗护服务机构。同时，鼓励有条件的养老机构举办安宁疗护病区（中心、科、室）；探索制定安宁疗护治疗和护理收费项目及标准，推动将居家和机构安宁疗护服务费用逐步纳入基本医疗保险、长期照护保险及其他补充医疗保险范畴。（记者王耀 林丽）

(责编：许晓华、杨迪)


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