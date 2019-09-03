终结“体检代检”需用全面视角

入职体检是诸多企事业单位的一项基本要求。但记者调查发现，市面上出现了体检代检服务。（9月1日《新京报》）

“体检代检”早就不是新鲜事了，而且长时间以来屡受社会关注和挞伐。但这一现象不但没有得到有效遏止，反而还有愈演愈烈之势，甚至形成黑产业链。治病除根是关键，要想有效解决这一痼疾问题，就要找准这一现象发生的根源。

“体检代检”黑色产业，对代人体检中介来说，毫无疑问是一种见利忘义的违法经营，甚至涉嫌非法经营犯罪。对找人代检的人而言，找人代检本质就是以欺骗的方式获取想要的结果，显然也是一种弄虚作假乃至违法行为。另外，医疗体检机构和医务人员没能严格把关，比如验证体检人真实身份等，恐怕也是“体检代检”屡禁不止的一个原因。

同时，还必须意识到，“体检代检”的兴起与就业歧视分不开。一些明令禁查的体检项目仍被部分单位暗地作为参考，使得一些人无奈通过“体检代检”应对。

由此可见，要想有效遏止“体检代检”，需要有关方面以全面视角加以治理。要及时认定“体检代检”为非法经营，并对供需双方进行严厉的经济处罚、行为处罚乃至刑事打击，同时还要对涉事医疗机构和医务人员进行追责。

而要终结“体检代检”乱象，也要消除就业歧视。用人单位在招聘过程中必须严格按照法律规定对员工进行入职体检，对违法要求员工检测明令禁查项目的用人单位要严肃追责，并予以处罚。特殊职业的员工入职体检，应当由用人单位直接组织员工体检，防止代检作弊等行为。同时，卫生健康部门和全社会要继续加大传染病防治常识普及教育，消除用人单位、公众对一些疾病的误解。 余明辉（职员）