直系亲属间能直接输血？那都是“戏说”

“患者现在大出血，需要紧急输血，请问家属在吗？”医生在手术室门口大声喊道，病房外焦急等候的家属争先恐后地要求给患者献血……这是电视剧中经常会上演的戏码。但在现实生活中，直系亲属之间真的可以直接输血吗？夫妻之间相互输血又有哪些禁忌？近日，北京青年报记者带着这些疑问，采访了首都医科大学宣武医院输血科的主治医师高岩。

直系亲属间不能直接输血

高岩医生解释说，直系亲属之间并非不能输血，而是不能直接输血。由于供血者和受血者的造血细胞的HLA（白细胞抗原）相似，受血者的免疫系统会把供血者的淋巴细胞当作“友军”。所以供血者的淋巴细胞将会在受血者体内大量繁殖，并逐渐反客为主，对其进行攻击，从而严重破坏消化系统和造血系统，引发致死率极高的移植物抗宿主病（GVHD）。相对于非直系亲属献血来说，这种病在一级亲属（包括父母、兄弟姐妹和子女）中的发病率高达十到二十倍，且起病突然，进展迅速，病情严重，医生很难在第一时间诊断出病情。所以，即便是直系亲属相互输血，也需要在输血前将血液通过射线照射杀死有活性的淋巴细胞。

丈夫给妻子输血 可致新生儿溶血病

值得注意的是，高岩医生还提到，如果夫妻双方在未来有生育计划的打算，丈夫则不能给妻子输血。如果妻子身体内注入丈夫的血液，她的体内将会产生针对其血型抗原的抗体。那么，在妻子妊娠时，这种抗体便会通过胎盘到达胎儿体内。若胎儿通过遗传从父亲那里获得了该种血型抗原，将有可能发生胎儿红细胞凝集破坏，从而引发新生儿溶血病的发生。

高岩医生建议患者最好选择自体输血。对患者而言，择期手术前若需要自备血液，可选择储存部分血液。自体输血不仅能避免传播疾病的危险，还能解决特殊血型病例的供血问题，而且患者体内产生的输血反应相对较小，易克服。对医院而言，自体输血还能解决急需输血而血源短缺的困难。

“多输血 养身体”？ 搞错啦

除了以上大家对输血的认知误解，高岩医生还提到，在日常工作中会经常发现很多患者对献血或者输血等方面的认知，还存在很多误区：

多输血，养身体。在医院会经常遇到很多临终的病人或者体弱患者要求输注“安慰血”“营养血”“人情血”，这些患者认为输血就像日常食用保健品一样，可以保养身体，减少疾病。从医学角度而言，医生检测献血者的血液主要集中在转氨酶、丙肝、梅毒、艾滋等项目上，但很多疾病在短期内很难检测到。所以，患者即使输注了“安全血”，也会存在一定的风险。此外，患者多次输注会产生血液输注无效，导致治疗效果不明显，甚至不能达到治疗目的。

血液越新鲜越好。很多病人认为越新鲜的血液越好，其实不然。新鲜血液中含有较多的具有免疫活性的T淋巴细胞，若在受血者体内植活、增殖，则会将受血者组织器官识别为非己物质进行免疫攻击、破坏，这将会引发严重的输血相关性移植物抗宿主病（TA-GVHD）。经血液传播疾病的检测“窗口期”始终难以避免，导致一些传染病因子未能及时地检测发现。但随着血液保存期的延长，血液中的一些感染因子会被灭活，如梅毒螺旋体在4℃下低温保存72小时便可完全自行灭活。因此，刚采集的新鲜血液会存在重大安全隐患，不易直接输注。而临床提倡输用保存血，则极大地降低了受血者感染经血传染病的风险，使输注更加安全。文/本报记者 王静