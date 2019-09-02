海斯凯尔iLivTouch系列全球首发

8 月 28 日，为了帮助患者更好地了解肝脏健康情况、帮助医生准确诊断病情，国内肝纤维化无创诊断企业海斯凯尔发布MigTE（Multichannel Imaging Guided Transient Elastograhy）技术，并推出全新爱肝系列产品iLivTouch，新的技术平台实现了重大技术跨越，能够更加全面准确的反应肝脏健康情况。

海斯凯尔CEO邵金华博士表示：“一直以来，我们专注于为临床医生提供更加准确便捷的诊断工具。此次推出的MigTE技术产品搭载了海斯凯尔和清华大学联合研发的数项全球独有的专利技术，将在检测准确度、操作便捷性、临床功能方面同市场上现有产品有巨大跨越。而并行发布的iLivTouch爱肝系列产品将承载更多的临床期待，作为海斯凯尔高端品牌，它将最先在中国上市，而后进入欧洲和美国市场。”

首都医科大学附属北京友谊医院肝病研究中心主任贾继东表示：“目前，我国肝脏疾病主要由病毒性肝炎和非酒精性脂肪肝构成，但由于肝病的早期症状无特异性，往往80%的就诊患者已是肝癌晚期，手术和药物治疗效果都很难达到理想化。截止至2015年，肝癌居我国癌症发病第四位，死亡第二位，患者人数占据全球一半，肝病防治形势严峻。因此肝病的早期发现和诊断非常关键，而肝纤维化是各种慢性肝脏疾病向肝硬化、肝癌发展的共同病理过程，如患者能在肝纤维化的早中期发现，并做到及早干预和阻断，就可以避免肝脏疾病的持续恶化。基于瞬时弹性成像技术的无创肝纤维化检测技术在全球肝病防治中将起了非常重要的作用。对于此次海斯凯尔的最新MigTE技术，有望解决了现有技术在临床上的不足点，我们非常期待！”

北京大学第一医院感染科主任徐小元教授表示“中国肝病人群非常庞大，传统肝穿病理来评估纤维化的方法在实施中有很大的局限性，而海斯凯尔提供的技术为临床医生提供了一只新的眼睛，让他们可以很方便准确的作出肝硬化和肝纤维化诊断，对中国肝病防治具有重大的意义。”

谈及我国医疗器械行业的发展现状，中国医疗器械行业协会副会长范晓东表示：“医疗器械产业是衡量一个国家科技进步和国民经济现代化发展水平的重要指标之一，因此，世界各国普遍重视医疗器械产业发展的战略地位。但目前我国医疗器械市场仍以中低端产品构成，且药品和医疗器械人均消费比仅为全球平均水平的一半，这为技术创新型企业提供了广阔的发展机遇。”

中国医学装备协会超声装备技术分会会长钱林学教授表示，“在全球高端医疗装备领域，中国医疗企业还有很大的进展空间。组织弹性成像被称为数十年来医学超声技术的两大革命性技术之一，更是国内外产业巨头必争的高地。海斯凯尔经过多年的潜心研发和推广，已经在该领域站在了全球领先的位置，是国内医疗装备行业的一个亮点。而海斯凯尔这次推出MigTE技术平台产品更是代表着我们国家在弹性成像医疗装备领域达到了一个领跑者的高度，非常值得骄傲。”

“此次发布的iLivTouch产品支持全球独有的MigTE多通道影像引导瞬时弹性成像技术。”邵金华博士表示：“产品具有业内首创的双模态跨界融合探头、多通道组织信息扫描、高端彩超辅助诊断、超清同频双显等重磅技术，将更加准确、便捷的进行肝脏硬度值、脂肪衰减参数和肝脏组织形态检测。与国内外现有产品相比，新产品可实现实时观测肝脏的位置，大样本组织采用检测，有效提高了定位及测量的准确性。特有的组织射频信号功能，将支持临床专家探索更多有临床科研价值的新临床参数。”

未来，随着iLivTouch品牌的推广与应用，它将以更精准的检测和独有的专利技术，帮助患者实现更精准的肝脏健康管理，持续推进我国肝病的早诊早治，并将创新技术应用在更多临床诊断场景中。