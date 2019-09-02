爱心企业精准扶贫 尚赫公益荣获赞誉

“尚赫公益基金会在110国道包头路段附近遍布着九所中小学，被当地人誉为‘尚赫公益大道’。”“应对下雨天泥泞不堪的道路，尚赫公益基金会修建了近百米的尚赫路。”“在第37所尚赫公益小学，尚赫公益人了解到孩子们的宿舍设施陈旧后，500套崭新的被褥和床垫就送到了孩子们的手里，让孩子们能够安心上学。”孩子们的教室漏雨，就为孩子们修教室；孩子们希望要电子阅览室，我们就为孩子们购置电脑；孩子们想要平坦、设施齐全的操场，我们就为孩子们修建操场……

2019年8月26-28日，在辽宁本溪举办的第四届国际直销学术论坛暨海峡两岸直销学术研讨会上，来自天津市尚赫公益基金会秘书长陈政裕先生分享的《论直销企业社会责任——以尚赫公益为例》专题论文，引起了现场观众的关注。

尚赫公益基金会秘书长陈政裕先生分享精准扶贫方式

据悉，尚赫公益基金会创始人陈旻君女士、理事长陈以勳先生、秘书长陈政裕先生多年来践行公益，将精准扶贫始终作为践行公益的主旨。每次在对公益小学进行捐助前实地走访，深入了解每一位受捐者的实际需求，再针对实际要求进行援助，做到精准扶贫，同时兼顾扶智。仅2017年到2018年，尚赫公益基金会投入的学校设施包括：硬化校园内道路及运动操场的学校31所，绿化校园环境的学校3所，建设足球场、篮球场的学校12所，改造学生食堂7所，校舍维修改造50所，为17所学校购置教学一体机173台，为11所学校购置学生桌椅及体育器械。这些都是从学生的实际需求出发，在扶贫的同时更是为了给孩子创造更加舒适的教学环境，让孩子们在优良的教育环境中学习知识。此外还展开企业履行社会责任的专题研究，在企业可持续发展及获得持久竞争优势的研究领域中总结出相应的学术心得，荣获“国际直销学术贡献奖”表彰。

尚赫公益基金会创始人陈旻君女士对天津市儿童福利院进行捐赠

赫公益基金会理事长陈以勳先生看望尚赫公益小学的学生们

在十三·五时期，像尚赫这样的企业正在积极响应国家号召，把思想和行动统一到党的十九大精神中，承担企业职责，投身公益事业，将“精准扶贫”作为企业发展公益事业的标准并持续推进，并且一直在积极分享成果和案例，树立行业和社会的典范。据了解，这家企业创建尚赫公益基金会，在捐资助学、扶危济困、医疗救助、敬老安老等方面做出企业贡献，在全国范围内21个省、市、自治区都有其援建的尚赫公益小学，深入到很多求学儿童的家庭，给予针对性、持续性捐助与帮扶，累计投入爱心资金已逾五千万元人民币。