找不到对象，是因为这些心态

大城市里的单身者越来越多，他们不是不想恋爱，而是有些观念阻碍了他们拥有健康长久的感情，甚至让他们成为“恐婚”一族，需要反省和规避。

1.我还不够好。爱情中，很多人都会有自卑心理，如“我不够优秀，条件不好，所以找不到合适的人。”“我现在这个年纪，上哪去找合适的人。”“我没有魅力，男人都喜欢魔鬼身材的美女。”“太穷了，没资格喜欢人家。”这些话听起来很“客观”，但对发展感情确是魔障，一个人对自己评价过低时，往往会变得敏感多刺，难以相处，这才是真正让你单身的原因。面对所谓的“条件”，内心应豁达一些，多发现和展示自己独特的美好。

2.我愿意凑合。得不到最爱的人时，很多人会退而求其次。他们轻易放弃努力，屈服于命运安排，还安慰自己“差不多就行了”。其实逆来顺受甚至卑躬屈膝并不能换来真情，甚至让人看不起。不能自尊自爱，就难以脱离单身状态。

3.婚姻危险且有害。成长过程中，谁都经历过伤害、失望或被欺骗，有些人“一朝被蛇咬，十年怕井绳”，彻底远离容易让人心碎的爱情、婚姻。因为害怕受到伤害就不愿意再恋爱，这种观念是可怕的，它会让你封闭自己。爱有破坏力，但更多时候它是积极、浪漫、美好的，不要让恐惧阻挡自己去追求幸福。

4.好“关系”是天生的，不需要我投入精力。有些人深信人与人之间靠缘分，觉得“是你的就是你的，不是你的强求不来”。于是疏于打理人际关系，把精力都放在挣钱和业余爱好上。然而，几乎所有缘分都需要“强求”一下，不做任何努力，只想守株待兔，会让你遇到真命天子的概率大大减小。学习一门外语或一种乐器时，人人都知道要多请教、多练习，要为之付出努力才能得到回报。但当面对感情时，有些人却不愿意放弃矜持、不愿意让步、不愿意妥协，甚至不愿意多迈出一步，等着真爱自动降临在自己头上。如果真想得到理想婚姻，就不要在感情上懒惰。

5.不愿向对方完全敞开心扉。有些人在受到伤害后会变得过于谨慎，产生强烈的不安全感，甚至连恋爱时都不愿意告诉对方自己内心很想有一段真挚的恋情。有的人还会用心机掩饰真情、用玩世不恭代替坚贞，这会使你无法获得亲密和信任，也会令对方越走越远。

6.我的问题是他人造成的。如果你能多支持我，我早就成功了；如果你不这么啰嗦，我们怎么会走到今天这一步……当你将自己的不幸都归咎于别人时，获得亲密关系就越来越难。总把自己当成无辜受害者指责对方，很容易造成感情破裂。想要坚固的关系，就收起自己的玻璃心。

想拥有美好而长久的感情，首先要改变这些错误观念，勇敢地去追求爱情；步入婚姻后，要互相磨合，出现问题及时沟通，不生隔夜气。只有这样，才能收获美满幸福的婚姻。