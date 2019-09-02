受访专家：浙江大学医学院附属第二医院呼吸内科主任医师 丁礼仁

近日，美国权威《胸科》杂志发表的一项系统回顾和荟萃分析结果显示，全球超过1/3的慢性阻塞性肺疾病（COPD，简称慢阻肺）患者可能患有骨质疏松症。为什么呼吸疾病会与骨头相关？本期《生命时报》邀请浙江大学医学院附属第二医院呼吸内科主任医师丁礼仁，为大家做详细介绍。

浙江大学医学院附属第二医院呼吸内科主任医师丁礼仁介绍，其参与的由王辰院士带领完成的“中国成人肺部健康研究”显示，截至去年我国慢阻肺患者已超过1亿人，相比于2010年，患病率上涨67%，成为仅次于高血压、糖尿病的中国第三大常见慢性病。慢阻肺是一种以气流受限为特征的不可逆慢性气道阻塞性疾病，其常见症状为活动后胸闷、气急等，往往呈现进行性发展趋势，一旦出现显著症状，意味着相当大的肺功能已经丧失，随着病情进展，还可以出现频繁地急性加重，进而导致症状恶化，肺功能进一步受损，形成一个恶性循环。由于慢阻肺早期可以无任何症状，因此公众对该病的知晓率也相对较低。慢阻肺患者之所以容易合并骨质疏松，其诱因主要有以下几方面：

1.低体重指数及肌肉质量。据研究分析，慢阻肺患者体重指数（BMI）及肌肉质量低都与骨质疏松的风险增加有关。BMI数值低于18.5属于营养不良人群，富含矿物质的饮食是钙的重要来源，低体重患者往往饮食不规律、机体钙代谢异常，因此容易引发骨质疏松。一般肌肉越发达，骨骼吸收钙越多，若肌肉质量下降，钙的流失就会增加。

2. 糖皮质激素等药物的不合理使用。由于中重度慢阻肺患者常常伴有急性加重，因此糖皮质激素经常会被用来进行急性加重期的治疗。口服激素一方面可降低性激素合成与分泌、减少胃肠对钙的吸收、增加骨组织对钙的排泄；另一方面还会直接抑制成骨细胞功能，刺激破骨细胞活动，从而造成钙盐丢失，最终导致骨质疏松发生。

3. 炎症因子的“溢出效应”。慢阻肺属于全身慢性炎症性疾病，患者通常免疫力低下，炎症因子也会随血流到达全身，在骨质部分同样诱发炎症，破坏骨结构，从而增加骨折风险。

4.缺氧。患者呼吸困难导致呼吸肌耗氧增加，就会感到乏力。由于处于缺氧状态，因此户外活动就会有所减少，肌肉用进废退，骨骼肌便会趋向萎缩；日晒减少，体内维生素D合成减少，也影响骨骼对钙的吸收。

丁礼仁针对不同人群做出以下建议：1.对高危人群，如吸烟者要从源头解决，考虑戒烟；2. 40岁以上人群，定期检测肺功能，以了解有无慢阻肺；3.对尚未有明显症状、轻度慢阻肺患者，体检时有意识地测一下骨密度，还要根据肺功能选择合适的运动；4.对慢阻肺患者，根据医生建议看是否可以减少口服激素的使用，除了急性加重以外，应当尽量避免或减少口服激素的使用；5.营养以富含钙且吸收较好的食物为主，例如牛奶，再辅以外出散步。骨质疏松严重者不要做剧烈或幅度大的运动，以防骨折。（记者 李 爽）