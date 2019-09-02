受访专家：北京中医医院消化科主任 张声生

在西医概念中，幽门螺杆菌感染是一种细菌导致的疾病，该病与慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌及胃黏膜相关淋巴组织淋巴瘤的发生、发展密切相关。于是，除幽螺成了主要途径。但这可能导致幽门螺杆菌的耐药性增加，根除率逐渐降低，不少患者反复治疗却还是复发。首都医科大学附属北京中医医院消化科主任张声生表示，近年来，中医药加入到治疗幽门螺杆菌感染队伍中，通过中西医整合治疗，取得了很好的疗效。

中医认为，幽门螺杆菌属“邪气”范畴，是一种外邪。“邪之所凑，其气必虚”“正气存内，邪不可干”，人之所以感染幽门螺杆菌，除了外邪侵扰，还与自身正气不足有关。尤其脾胃虚弱时，容易引邪入体。

幽门螺杆菌感染病情有轻有重，发病症状也不同。总体来说分两种：一种是人感知不到的，没有发病症状的；另一种是能感知到的，比如胃脘部不舒服、反酸、恶心、胃痛，但笼统表现为消化不良。

感染了幽门螺杆菌，是否必须把它“赶尽杀绝”？这一点目前有争议。有些观点主张一旦感染幽门螺杆菌就应该根除，也有观点认为，感染后没有不良症状，清除过程可能导致病菌产生耐药性而无法清除，得不偿失。中医认为，要根据患者个人情况，辨证看待。通常，如果患者胃部经常不适，有明确胃黏膜糜烂、胃溃疡、活动性胃炎、家族胃癌史，或者有淋巴瘤以及不明原因的贫血，才建议根除。

相比纯西医治疗，中西医结合对治幽螺更有优势。已有研究证实，某些中药以及含中药的黏膜保护剂有抑菌或杀菌作用，而且对耐药菌株也有杀灭作用。中药辅助治疗有三种方案：

第一种是在西药使用前，用中药调理改善机体的内环境和症状，让机体处于较好状态，提高幽门螺杆菌根除率。

第二种是和西药同时使用，既可以提高根除率，又能减少治疗的副作用，减少抗生素用量。

第三种是西药治疗后使用，对患有难治性幽门螺杆菌的感染者，中医疗法更注重改善幽门螺杆菌患者全身的症状，以提高患者生活质量。

“扶正祛邪是中医治疗幽门螺杆菌相关病证的基本治则”。张声生说，根据其虚、实分治，实则泻之，虚者补之，虚实夹杂者补泻并用。实者以湿热为主，祛邪重在清热祛湿；虚者以脾虚为主，扶正重在健脾和胃，补中益气。具体来说，临床幽门螺杆菌感染主要分三个证型。

脾胃湿热证。有上腹痞满或疼痛，口干或口苦主症；次症为口干、不思饮水、食欲减退、恶心呕吐、小便黄、舌红、苔黄厚腻。治疗应清热化湿、理气和中，可选用连朴饮：厚朴10克、黄连5克、石菖蒲10克、法半夏9克、淡豆豉10克、栀子10克、芦根15克。

脾胃虚弱(寒)证。有上腹隐痛或痞满、喜温喜按主症；次症为口吐清水、食欲减退、疲乏、手足不温、大便稀溏、舌淡且边有齿痕、苔白。治疗应健脾益气、和胃安中，可选用香砂六君子汤：木香6克、砂仁3克(后下)、陈皮10克、法半夏9克、党参15克、白术10克、茯苓10克、炙甘草6克。

寒热错杂证。有上腹痞满或疼痛，遇冷加重、口干、口苦主症；次症为食欲减退、恶心呕吐、肠鸣、大便稀溏、舌淡、苔黄。治疗应辛开苦降、和胃消痞，可选用半夏泻心汤：法半夏9克、黄芩10克、黄连5克、干姜10克、炙甘草6克、党参15克、大枣6克。（记者 水 欣）