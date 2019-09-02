培养耐心 从幼儿园开始

德国人一直以谦和有礼的形象获得赞誉，遇到一些棘手问题时，他们通常能心平气和地与别人沟通，极少出现焦躁情绪，这与德国人从小重视培养孩子耐心有关。

孩子上幼儿园后，德国学校首先教的就是要学会“坐得住”。与其他一些国家严格要求幼儿坐姿、坐够时间不同，德国幼儿园通常以趣味课堂的形式上课，除了被要求与老师及时互动且不准站起来外，能以自己喜欢的姿势坐在椅子上，甚至能和周围同学小声交谈。由于幼儿园的趣味课程非常符合孩子的爱好，因此孩子们的注意力几乎都被课程吸引。轮到孩子们自己动手参与课程时，大家都很积极，绝大部分人都能够安静地坐满10~30分钟，极少有人调皮捣蛋。

其次，孩子们会在老师潜移默化的教导下，了解秩序的重要性。比如，有些幼儿园因餐厅面积有限，需要不同年级分批就餐，导致有些孩子必须暂时忍耐饥饿。这时，老师会提醒大家遵守秩序的重要性，一旦有人破坏秩序、强行要求吃饭，就会导致所有人无法按时就餐。因此，孩子们从小就养成了自觉排队的习惯。

再次，老师会给孩子们布置符合年龄的家庭作业，比如阅读书籍、完成绘画和手工制品等。老师要求家长尽量不插手，让孩子自主完成。这些作品需要耗费孩子的大量时间，渐渐地，他们也就能静下心安心学习。

最后，若孩子间发生不愉快，老师会及时介入，让冲突双方先反思自己的错误，再谈对方的错误。若孩子表现出格，老师会及时制止大喊大叫和暴力行为。

正是从小有了坚实的基础，才令德国人有着冷静的头脑和坚韧的性格。大家常说：“孩子是一张白纸，需要家长用心描绘，才能成就美丽的画卷。”不妨早点给孩子做耐心教育吧。（本报驻德国特约记者 杨振林）