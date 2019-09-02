多元施教“接地气”，上好“开学第一课”

重视“开学第一课”，就是重视学生人生成长的重要节点，让学生体验成长，以一个更好的面貌面对崭新的学习生涯。

9月1日，开学第一天。东城区东四九条小学、汇文一小、培新小学、府学胡同小学等近百所学校在开学典礼上教授垃圾分类知识。北京市海淀区实验小学在一首由学生、老师共同编写的日常行为规范童谣中，开启“开学第一课”。而自然资源部举办的国家版图意识“进校园”活动则来到北京四中，以“规范使用地图 一点都不能错”为主题开讲国家版图知识“开学第一课”。

在教育部门统一的“开学第一课”主题之外，北京不少学校推出不同形式的“开学第一课”，内容多元新颖，也与现实紧密结合，这样的“开学第一课”，更接地气，也更能深入学生内心；既体现了学校的自主权，也实现了统一要求基础上的因材施教，给学生提供了个性化教育。

应当看到，开学第一课和结业仪式、毕业典礼一样，都是具有仪式感的教育活动，重视“开学第一课”，就是重视学生人生成长的重要节点，让学生体验成长，以一个更好的面貌面对崭新的学习生涯。

“开学第一课”，本质是“课”，是所有教学的一部分，而课程创新也属于学校的教育事务，因此，在进行“开学第一课”时，各地宜充分结合本校的办学定位、办学条件和特色，由全体教师参与进行课程设计论证，并听取学生、学生家长的意见。每年的“开学第一课”，也不必回避相同的主题，因为每个年龄段的学生，学习任务本就不同，关键在于，要给同样的主题注入新的内涵。

显而易见，好的“开学第一课”，就是要打破学校与社会的围墙，充分利用社会资源，以社会为中心，以生活为中心，以学生为中心，让学生接触社会，了解社会，增强学生对社会的触感，从而养成健全的人格与三观。

就如这次东城百所小学的“开学第一课”是学习垃圾分类，通过“零米粒”、“斤斤计较”等活动，让孩子们在享受垃圾分类成果的同时，也增长了见识，美化了环境。从小接受这样的训练，可以帮助他们以后在接触社会的过程中，能够以明确的规则更加从容地处理与社会成员的关系，就此来说，好的“开学第一课”，其价值无远弗届。

结合我国素质教育的内涵来看，其重要内涵就是重视人的思想道德素质、能力培养、个性发展、身体健康和心理健康教育。而形式多元的“开学第一课”，不论是体验学习垃圾分类，还是师生自编日常行为规范童谣，都是图学生道德提升、能力培养、个性发展、身体与心理健康进步之方式，从而帮助学生认识自我，发展自我与实现自我。

当然，不管“开学第一课”的主题怎么变化，核心主题都应该是学生的自立、自强。健全完整的教育，除了知识教育之外，也应关注学生的人格教育、生命教育与生活教育，这些教育，远比知识教育对人的成长更有用，把这些教育落到实处，就是教育的回归。而“开学第一课”践行的就是这种使命。

总体来看，这次北京多所学校开展的形式新颖、内容各异的“第一课”，都强调了对学生知识教育之外的德育、体育、美育、劳育，本质上这营造了一种“五育并举”的育人氛围。这既给了学生正确的成才观教育，也给他们留下了美好的成长记忆。这样的“第一课”，越多越好。