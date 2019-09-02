潮热背痛也可能是心脏病信号

心脏病发作时，虽然有些人会出现胸部剧痛等典型症状，但美国心脏协会调查发现，45%的人症状不典型、更微妙，很容易被误认为其他不太严重的疾病。为了让公众了解心脏病发作时各种可能的症状，赢得抢救时间，美国MSN网站对此进行了总结。

潮热。即使你正处于更年期，也不应将潮热单纯默认为激素变化所致。加拿大不列颠哥伦比亚大学研究者发现，约45%的男性和55%的女性体验过以潮热和/或脸红为特征的急性冠状动脉综合征。

头晕眼花。这种表面看似无害的症状可能是心脏病发作的迹象。研究发现，约24%的男性和27%的女性报告其心脏病发作前头晕眼花。

呼吸急促。剧烈活动会让你气喘吁吁，这是正常生理现象。然而，如果你只是弯下腰系鞋带或从沙发上站起来就呼吸急促，一定要引起注意。《美国医学协会杂志》上发表的一项研究显示，呼吸急促是急性冠状动脉综合征患者第四常见的症状，45%的患者有这种症状。

背痛。除了没睡好、过度劳累，心脏病发作也会造成背痛，女性尤其要注意。27%的男性报告心脏病发作期间出现背痛，女性则有43%出现了这种症状。

下巴痛。下巴痛或不适是最容易被心脏病患者忽视的症状之一。13%的男性和24%的女性报告他们在心脏病发作期间有下巴和/或牙疼症状。

胃痛或不适。美国耶鲁大学公共卫生学院研究者对2009名心脏病发作患者进行调查发现，约67%的女性和53%的男性报告有某种与胃有关的不适症状。

大汗淋漓。发表在《循环》杂志上的研究显示，53%的女性和56%的男性患者表示他们在心脏病发作期间大量出汗。

虚弱无力。感到虚弱和疲劳既可能是睡眠不足引起的，也可能是心脏发出的预警信号。不少患者表示，心脏病发作前一段时间感到很疲劳，发作时全身虚弱，甚至有要死去的不祥之兆。

四肢麻木。心脏病发作造成的血流受阻，会导致四肢麻木。因为心脏病发作时，全身血管变窄，向四肢远端供应的血液量就会变得有限。

窒息。澳大利亚国家心脏基金会发表研究指出，心脏病发作可以表现为窒息感或喉咙有灼热感。（王海洋 编译）