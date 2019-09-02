北京要全面建立和推行生活垃圾分类制度

为做好《北京市生活垃圾管理条例》修订工作，连日来，中共北京市委、市人大常委会、市政府、市政协领导以人大代表身份深入基层，听取意见建议，研究解决实际问题。市领导要求，要广泛听取社会各界意见建议，抓好条例修订，以条例修订为契机，全面建立和推行生活垃圾分类制度。

《北京市生活垃圾管理条例》作为全国第一部生活垃圾管理方面的地方性法规，为本市生活垃圾源头减量、健全分类投放运输收集体系等工作提供了重要支撑。随着城市发展转型和人民群众对美好生活需要的日益增长，对加强生活垃圾管理工作也提出了新的更高要求。

本月初，本市启动“万名代表下基层，全民参与修条例”活动，组织市、区、乡镇约1.5万名人大代表赴基层就条例的修订广泛征求群众意见建议。中共北京市委、市人大常委会、市政府、市政协领导先后以人大代表身份前往各区，深入社区、乡镇，与居民代表、社区工作者、辖区单位代表进行面对面交流，听取意见建议。

来自社会各界的市民代表畅所欲言，各抒己见。大家建议，要实现垃圾减量，可以按照人口数量限制垃圾产量，科学核定生活垃圾排放总量额度，同时限制一次性用品和过度包装。明确单位和个人的垃圾分类责任，增加和细化罚则，对发现违规投放垃圾并及时进行举报的群众给予一定奖励，形成全社会监督垃圾分类的良好氛围。一些社区工作者和物业公司代表建议，在特殊时段（如早晨、晚上、夏季等垃圾产生数量较多的时段），可针对性地增加垃圾收运频次，避免垃圾投放点超负荷运转，减少二次分拣工作量和衍生污染。部分来自远郊区的市民代表则提出，针对设施农业、民宿等农村产生垃圾较多的行业，要有针对性地采取集中建设垃圾处理站、增加清运频次等方式，及时对垃圾进行消纳处理。

市领导指出，修订《北京市生活垃圾管理条例》是建设国际一流和谐宜居之都的迫切需要，与百姓生活息息相关。要深刻认识推进垃圾分类对提升城市治理水平、改善生活环境、实现城市可持续发展的重要意义，要广泛汇集社情民意，使立法过程成为汇聚民智、凝聚共识的过程，为推进生活垃圾分类提供有力法治保障。要以条例修订为契机，全面建立和推行生活垃圾分类制度，实现分类投放、分类收集、分类运输、分类处置全链条管理，形成政府引导、全民参与、社会共治的长效工作机制，努力营造文明有序、整洁优美的城市环境。

市领导要求，要以垃圾减量化、资源化、无害化处理为目标，以街道为单位抓好示范片区建设，细化垃圾源头减量措施，限制过度包装和一次性用品使用，探索控制垃圾总量的有效方法，倡导绿色生产生活方式。要充分调动广大居民参与垃圾分类的积极性，采取各种方式广泛宣传，普及垃圾分类知识，将垃圾分类教育纳入中小学生课堂教育，充分发挥“小手拉大手”的作用，引导居民正确认识、自觉参与垃圾分类。要强化垃圾分类基础设施建设，为群众参与垃圾分类、减量提供便利条件，建立健全分类收集运输机制，配齐配好垃圾分类运输车坚持分类运输，避免混装混运。要结合区域特点和垃圾类别，因地制宜规划垃圾处理设施建设，加大垃圾分类收运体系与再生资源回收体系相融合，提高垃圾无害化处理和资源化利用水平。要通过立法明确垃圾分类是垃圾产生者的责任，压紧、压实单位、企业、居民垃圾分类主体责任，完善相关管理制度和标准体系，建立倒逼机制，完善考核评价体系，强化执法监督和对严重违法行为的惩处力度，确保法规得到充分执行。（记者 王天淇）