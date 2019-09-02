学生眼部健康将有电子档案

新学年开始，国家卫健委提出，确保2019年起0至6岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达90％以上，并逐步建立电子档案，随儿童青少年入学实时转移、动态管理。

去年10月至12月，国家卫生健康委会同多部门开展了2018年全国儿童青少年近视调查工作，共覆盖全国1033所幼儿园和3810所中小学校，总筛查人数111.74万人。结果显示，全国儿童青少年总体近视率为53.6%，6岁儿童近视率为14.5%，小学生近视率为36%，初中生近视率为76.1%，高中生近视率为81%。其中，低年龄段近视问题尤为突出。

今年7月国务院印发的《健康中国行动(2019-2030年)》中，强调我国学生近视防控的目标，即：全国儿童青少年总体近视率力争每年降低0.5个百分点以上，新发近视率明显下降；小学生近视率下降到38%以下，并要求动员家庭、学校和社会共同维护中小学生身心健康。

国家卫健委提出推动0至6岁儿童眼保健和视力检查工作，确保2019年起0至6岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达90％以上。为强化近视筛查和早期发现，国家卫健委还将启动实施2019年学生近视和健康影响因素专项监测。将以高发地区和低年龄段学生为重点，以增加日间户外活动、科学使用电子产品、合理安排学业任务等为主要措施，指导学校和家长对学生实施有针对性的近视综合干预。同时，进一步加强和规范近视医疗服务，提高近视诊治以及规范配镜和后期随访诊疗能力。严厉打击虚假宣传，规范近视防治市场行为。（记者 刘欢）

又讯 市卫生健康委等部门日前成立北京市儿童青少年近视防治和视力健康专家组，来自高校、科研院所、疾控、医疗机构等单位的专家，将在新学年，为学生的眼睛护航。

调查显示，北京市儿童青少年近视率高于全国水平，属于近视高发省份。

市疾控中心提醒学校，要根据学生座位视角、教室采光照明状况和学生视力变化情况，每月调整学生座位，每学期对学生课桌椅高度进行个性化调整，使其适应学生生长发育变化；检查全校的教室照明设备，擦拭灯具，及时更换损坏的灯管，制定、落实定期巡查制度，保证教室照明符合要求。中小学校要严格组织全体学生每天上下午各做1次眼保健操，认真执行眼保健操流程，做眼保健操之前提醒学生注意保持手部清洁卫生。

青少年儿童预防近视要保持正确读写姿势，做到胸离桌子一拳远，眼离书本一尺远，手离笔尖一寸远。选择符合自己身高的课桌椅，在照度适宜、稳定、安静的场所阅读书籍，避免在颠簸摇晃的环境中阅读。积极参加体育锻炼和户外活动，每周参加中等强度体育活动3次以上，养成良好生活方式，不熬夜、少吃糖、不挑食，自觉减少电子产品使用。非学习目的的电子产品使用单次不宜超过15分钟，每天累计不宜超过1小时，使用电子产品学习30至40分钟后，应休息远眺放松10分钟，年龄越小，连续使用电子产品的时间应越短。如果出现需要坐到教室前排才能看清黑板、看电视时凑近屏幕、头痛或眼睛疲劳、经常揉眼睛等迹象时，应及时告知家长并到正规眼科医疗机构进行检查，遵从医嘱进行科学的干预和近视矫治，尽量在眼科医疗机构验光，避免不正确的矫治方法导致近视程度加重。（记者 贾晓宏）