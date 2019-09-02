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肛周疼痛不都是痔疮

北京大学首钢医院胃肠外科副主任医师   曾庆敏  黄文生

2019年09月02日09:01 来源：人民网-生命时报

　　肛周脓肿和痔疮都是常见的肛肠疾病，痔疮在人群中具有较高的知晓率，因此有很多患者会把肛周脓肿早期当成痔疮来治。

　　肛周脓肿是发生于肛门、直肠周围组织间隙的急性化脓感染。由于肛周脓肿实际上是肛瘘形成过程中的一个阶段，所以临床医生会将肛周脓肿和肛瘘一同考虑，并且争取一次性治愈。肛周脓肿多见于20~40岁的男性，常分为肛门周围脓肿和直肠周围脓肿。痔疮是直肠下段黏膜和肛管皮肤下的静脉丛淤血、扩张和迂曲形成的静脉团，以及随之形成的黏膜凸起或肛缘皮赘。为了让广大患者更容易区分痔疮和肛周脓肿，将外观、症状、疼痛特点、发病部位放入表（如下表）中，方便进行对比。

　　除了应用抗生素外，肛周脓肿一般需要手术治疗。如果不及时采取正确的治疗，近期风险主要是感染范围急速扩大，造成全身感染；远期风险主要是形成复杂肛瘘，增加治愈难度和手术创伤。相比于及时治疗，防患于未然更为重要，因此人们在日常生活中，要做到避免辛辣饮食，避免大量饮酒，保持规律排便和运动的习惯等。▲

(责编：许晓华、杨迪)


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