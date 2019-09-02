紧密型医共体建设试点名单出炉

近日，国家卫生健康委、国家中医药管理局印发了《紧密型县域医疗卫生共同体建设试点省和试点县名单》，确定了山西省、浙江省为紧密型县域医共体建设试点省，北京市西城区等567个县（市、区）为紧密型县域医共体建设试点县。

今年5月，国家卫生健康委、国家中医药管理局印发的《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》要求，到2020年底，在500个县（市、区）初步建成目标明确、权责清晰、分工协作的新型县域医疗卫生服务体系，逐步形成服务、责任、利益、管理的共同体。此次发布的《名单》中的紧密型县域医共体建设试点省和试点县，即是根据这一要求，经各县（市、区）自愿申请、地级市和省级卫生健康行政部门及中医药主管部门审核同意确定的。其中，山东省试点县（市、区）47个，云南省试点县（市、区）42个，四川省试点县（市、区）37个，安徽省试点县（市、区）37个，河南省试点县（市、区）36个，该5省紧密型县域医共体建设试点县数量为全国前五。

根据要求，各地要认真组织做好相关工作，着力构建目标明确、权责清晰、分工协作的新型县域医疗卫生服务体系，并及时向国家卫生健康委、国家中医药管理局报送有关工作信息。（记者李琳）