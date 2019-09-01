近日，山东菏泽交警大队民警到某小学进行汽车盲区的试验，让50名学生站在公交车盲区内，并找一位学生坐在驾驶位。结果发现，在驾驶室内看不到任何一位学生。对此，交警提醒，车型越大，盲区越大，极易发生交通事故。

机动车驾驶员培训及交通安全驾驶行为研究资深专家范立说，不仅是公交车，普通小汽车盲区的面积也不小，驾驶员无法观察到周围全部的情况。一般来说，汽车有三个盲区。

1.正前方。虽然司机正对前方，但无论是哪种车型，汽车正前方都存在不小的盲区。范立解释，透过前挡风玻璃能看到的范围不包括引擎盖下方，如果个子矮的儿童跑到了车前方，或成人蹲在车前方，驾驶员看不到，很容易造成意外。所以在汽车开动前，建议驾驶员探头出窗观察或先围车走一圈，确定四周没人后再起步，尤其是大型车的驾驶员要格外注意这一点。

2.侧前方。由于国内驾驶位设置在左边，所以汽车右侧的盲区比左侧更多。左侧只有A柱遮挡形成的一个小盲区；右侧有两处，一处同样是A柱遮挡的盲区，相对于左侧要稍大，另一处是靠近右侧车身，从倒车镜往车头延伸的区域。因右侧存在这些盲区，汽车转弯时可能把行人、非机动车撞倒并卷入车底，造成伤亡事故；两车相会时也是如此，建议车辆遵守左让右的交通规则；车辆由主路进入到辅路时，辅路上的车辆要注意避让；右转、变更车道的车辆也要提前对附近的路况进行观察。

3.车后方。车后方因距离驾驶位远且中间阻隔多，相对于前方盲区更大，且车体越长，盲区范围越大。这一盲区造成的意外事故多为车主倒车时没有发现车后方行人或非机动车引起的。尤其是儿童在车后玩耍时，驾驶员更难发现。建议倒车时要回头查看路况，必要时下车进行观察。

范立介绍，避免车辆盲区，可借助一些车载电子功能，如360度全景摄像头、盲区预警系统等。在驾车经过意外事故高发区域，或者小区内、学校旁、停车场等儿童集中的区域时，要提高警惕，控制车速，以便随时作出反应。行人和非机动车要有提前预防的观念，注意“不在车前跑、不在车后留、不在车边站”；儿童过马路时要集中注意力，不要边走边玩耍、看手机，不要并排行走、追赶车辆及嬉戏打闹；家长不要让孩子脱离视线范围。▲