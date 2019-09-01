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美国最新研究表明：吃鸡肉，乳癌风险低

2019年09月01日08:11 来源：人民网-生命时报

　　美国国家环境卫生研究所的研究人员发现，食用红肉（如猪肉、牛肉、羊肉、兔肉等）会增加患乳腺癌的风险，而食用家禽肉（主要指鸡肉）能降低患乳腺癌的风险。

　　研究者分析了4.2万名美国和波多黎各女性对不同肉类的食用数量和肉食烹饪习惯，并对她们进行了平均为7.6年的追踪调查。在随访期内，总共确诊了1536例浸润性乳腺癌。

　　数据分析结果显示，增加对红肉的食用量与患浸润性乳腺癌的风险增高之间存在着相关性：与对红肉食用量最低的女性相比，食用红肉数量最多的女性患上浸润性乳腺癌的风险升高了23%；相反，增加对家禽肉的食用量与患上浸润性乳腺癌的风险降低之间存在关系：与家禽肉食用量最低的女性相比，食用家禽肉数量最多的女性患上浸润性乳腺癌的风险降低了15%。对于用家禽肉代替红肉的女性来说，她们患上浸润性乳腺癌的风险得到了进一步的降低。当研究人员控制了乳腺癌的已知风险因素或潜在的其他混杂因素（如种族、社会经济状况、肥胖、体力活动、饮酒和其他饮食因素）后，上述结论仍然成立。

　　这一研究成果发表在《国际癌症杂志》上。虽然研究人员对食用家禽肉能降低患乳腺癌风险的机制尚不清楚，但这一发现证明，用家禽肉代替红肉是一种简单的饮食调整，有助于降低乳腺癌的发病率。▲ （周 铭）

(责编：许晓华、杨迪)


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