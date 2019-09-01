烧烫伤急救，你做对了吗

主讲人：东南大学附属中大医院烧伤整形科主任 王 磊 主治医师 于 冰

生活中烧烫伤的意外时有发生,一般分为火焰烧伤、热液烫伤、化学烧伤和电烧伤。导致这些烧伤的原因是什么？该如何正确处理？这期为大家介绍烧烫伤的基本常识。

1.火焰烧伤。“着火了！着火了！”——发生较大型的火灾时很多人慌不择路，盲目大叫，这是不正确的。正确做法：先明确逃生安全通道，用湿毛巾等物保护口鼻，淋湿身上衣物或用湿被子等物保护身体。在没有保护措施的情况下盲目呼救，容易造成呼吸道烧伤。

“呀！衣服烧了！”——很多人不停用手拍打着火想要试图灭火或快速奔跑求救，错！当你想借助风减小火势，快速奔跑的方法反而助长火势；用手拍打起火点，只会造成双手严重烧伤，并且不可挽回。正确做法：（1）先灭火。自身衣物起火时，立即双手掩住脸部就地卧倒，然后不断地打滚，或者他人前去用棉被或大布单包住，如果身边有水，可用水淋湿身体；（2）冷却。发生烧伤事故等火熄灭后，若属于小范围、浅度的，应立即用冷水反复冲洗浸泡，30~60分钟的降温时间即可，但年龄较小的宝宝，不要浸泡太久，以免体温下降过度造成休克；（3）前往医院。若是大面积烧伤应立即前往医院进行治疗。轻度烧伤者，先给烧伤的部位降温后，把伤处的衣物慢慢地脱掉或用剪刀剪开，用干净的绷带包扎，然后立即前往医院。

“快看快看，那边着火了，快拍下来！”大家千万不要出现这种行为。因为，如果起火点有煤气或一些工厂发生火灾，有潜在的爆炸风险。若火灾引起爆炸，站在窗边围观有可能被眼前的玻璃毁容、伤到眼睛等一系列危险状况发生。这时，应该马上报警，然后赶紧撤离。

2.热液烫伤。热汤、热水、滚油……生活中的危险无处不在，热汤热水一定要放在小孩子摸不到的地方，否则好奇心会给孩子带来一辈子的伤害，而且温度越高，接触时间越长，烫伤越严重。若一旦发生烫伤也不要慌张，小面积的烫伤，应用剪刀细心剪开衣物，看清楚烫伤部位和面积，用冷水冲洗或浸泡半小时左右，再用干净的毛巾覆盖创面，然后去医院就诊。

下面有几个常见的问题：

（1）烫伤后冰块可以直接敷伤处？不建议！也不要用干净毛巾衣物包裹冰块后再敷创面，否则冰块长时间接触皮肤可能会造成冻伤。

（2）牙膏、面粉等可以涂抹创面？不可以！这些物品直接涂抹只会增加感染风险，对伤情一点好处都没有。

（3）紫药水、红汞可以用？不建议！看到紫紫红红的一片，医生怎么判断伤情？医生没有“透视眼”，不能透过绚烂的颜色正确判断烫伤深度。

（4）水泡不能挑破？水泡要撕掉？这两种想法，都不正确！根据水泡不同情况，处理方法也不一样，是否可以自行吸收或者刺破水泡，需烧伤科医生给予专业正确的意见和处理，千万不要擅自处理。

3.化学烧伤。酸碱等化学药品、清洗剂等会造成化学性烧伤，即使少量接触，也比一般热性液体烫伤出现更严重的后果。而且除了物质本身的酸碱性对皮肤有损伤，接触后发生的化学反应会进一步加重损伤。一般酸碱性液体烧伤，用干净的软布轻柔拭去身体上残留的化学液体后，迅速用大量清水冲洗（硫酸、硝酸不宜直接用水冲洗）；若比较严重时，用消毒敷料盖在烧伤部位并加以包扎，然后送医院治疗。千万不要想着“酸碱中和”，化学世界里是一个平衡，但生活中，这样会造成进一步的组织损伤，使原有的化学烧伤更加严重。一些所谓“偏方”的外敷药膏药汁，也会造成严重化学烧伤。另外，可以查看化学药物容器上是否有急救指示，若有，则照着指示做。如果眼睛被化学药品灼伤，应立刻用清水由眼睛内角向眼睛外角彻底冲洗，再用消毒敷料或干净布覆盖眼睛并包扎，千万不要揉眼睛，然后立刻去医院治疗。

4.电击伤。“被电打了一下”和“电火花烧伤”是不一样的概念，并不是所有“电”造成的都是“电击伤”，很多时候只是电火花烧伤，也就是“电弧烧伤”，损伤程度和治疗，都和一般的烧伤没有太大差别，电击伤则不同。

根据所接触的电压不同，表现不同，造成的后果也不同。一旦发现电击伤患者，第一时间应使其脱离电源，可以直接关闭电源总开关或用绝缘物品让患者与电源分开。如果发现患者有呼吸心跳骤停，立即进行心肺复苏并迅速拨打120，将伤者送至医院。

对于没有意识丧失、心跳骤停的电击伤患者，身上可能有两个不起眼的“小洞”，患者和家属可能觉得没关系。其实，在电击伤发生时，人体就像一个大“导体”，电阻越小的地方，电流越容易通过，越会造成损伤。哪里电阻小呢？是血。电流从血液迅速通过，在身体表面造成“两个洞”，一个入口，一个出口，也就是说，电流通过这两个小洞，可能已经对血管造成了损伤，在伤后的时间里，损伤的血管如果完全闭塞，就会造成一部分组织因为得不到血液供给营养而慢慢坏死，所以不要小看这“两个小洞”，一旦发生电击伤应立即就医、严遵医嘱。

5.低温烫伤。生活中大家会意识到“火”“电”“油”等是危险的，并有意识地去避免，而“低温烫伤”却并没有得到太多重视，其实“暖宝宝”“艾灸”都有可能造成烫伤，这种低温烫伤甚至比热水造成的烫伤还严重。为啥？因为当人们碰到高温东西时，会一瞬间感到疼痛，也就自然躲避，所以接触时间并不长，这种烫伤往往只是一度或浅二度烫伤，大多能自愈。低温烫伤则不同，接触的部位会逐渐适应慢慢升高的温度，大脑并不会发出“躲避”的指令，这样就会造成“温水煮青蛙”的效果，等到发现时往往已是严重的三度烧伤。

最后提醒大家，烧烫伤一旦造成，不要慌乱，按上述方法处理后，及时就医，千万不要听信“偏方”。▲